上班第一天就請假生子...勞保局拒投保！　代理師提告勝訴

▲林姓女代理教師2018年暑假上班第一天剛好遇產期，不料請假後卻遭勞保局拒絕納保。（圖／記者李毓康攝）

記者羅志華、徐愷昕／台北報導

林姓女代理教師受雇於新竹某國中，她2018年8月20日上班第一天就住院生產，依規向校方請假獲准後，勞保局竟以她到職日沒有出勤為理由，拒絕替她加保。對此，林女認為自己權益受損，經訴願失敗後，再上法院提行政訴訟，士林地院上（10）月判她勝訴。全案確定。

林女主張，她與新竹某國中聘期自2018年8月20日開始，雖然她到職前日因懷孕陣痛至醫院住院檢查，並於隔（20）日待產，但經雇主方同意後，有委由家人辦理到職手續並依規定申請產假，期間從當月20日一直至10月18日，校方也於8月20日替她申報加入保勞工保險及就業保險，沒想到後來卻收到勞保局通知稱，因她到職日沒有實際上班，不得投保。

林女控訴，整個過程她都有依規定請假，也已獲校方批准，本來就沒有出勤的必要，況且教師出勤一直以來因配合學生寒暑假，本來就有無須出勤卻仍可受領薪資的情況，若依照勞保局標準，教師寒暑假期間豈不是都須先行退保，等假期結束後才能再次加保。對此，聲明請求法官撤銷勞保局原處分，讓她能於2018年8月20日起投保。

法庭上勞保局辯稱，被保險人因傷病請假致留職停薪，可以繼續參加勞工保險或不得退保等規範，是指「原已到職」符合加保資格者，然而林女加保當日未前往學校辦理報到，本來就不符合繼續加保資格。

勞保局強調，勞工保險是在職保險，勞工應有到職實際從事工作的事實，才可由其雇主申報加保，但林女於2018年8月20日既無到職工作事實，雇主申報替她加保，已與勞保規定不符，故正確來講，她應該於2018年10月19日到職日起加保，才屬合法。

士林地院審理認為，校方2018年7月5日公告林女甄選獲代理教師一職，她於隔日完成報到程序，且同月12日獲代理教師聘書全是事實，故勞保自8月20日代理期開始本應生效，年資也該從當天起算，且後續林女都有依規定向校方請產假，雖然沒有於到職日上工，但勞保局也不應取消她投保資格，審結撤銷勞保局原處分，判林女可於2018年8月20即納保。全案定讞。

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