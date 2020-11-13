影／東北風+颱風外圍甩雨彈　北北基宜4縣市「大雨特報」

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局09:55針對北北基宜4縣市發布大雨特報，氣象局提醒，受到東北風及颱風外圍雲系影響，今(13)日宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

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根據氣象局預報，今日至明日清晨除了東北風影響外，由於南海梵高颱風外圍雲系移入至台灣附近，水氣增多，各地轉為雲多有雨的天氣，東半部及大台北山區，降雨較為明顯，中南部地區及澎湖亦有零星短暫小雨。在高溫方面，預測台南以北及宜、花高溫23至25度，高屏及台東26、27度，中南部地區高溫約比昨天下降2、3度，預測低溫方面各地夜晚清晨溫約20至23度。

▲今明兩天東北部有雨。（圖／記者李毓康攝）

此外，沿海風力仍然偏強，台南至桃園、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8至10級強陣風，其中又以桃、竹、苗、澎湖及恆春半島風勢最強，沿海及鄰近海域有較大風浪；長浪方面，基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、西南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動或海上作業應特別注意安全。

而第22號中度颱風「梵高」今日清晨2時位於鵝鑾鼻南南西方900公里之海面上，未來往西向越南中部移動，對台灣無直接影響。