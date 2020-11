川普轟計票系統刪270萬票　CISA打臉「無證據」讚史上最安全選舉

▲川普聲稱,道明尼計票系統公司刪除了270萬張屬於他的選票,還有更改選票的嫌疑。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

川普在台北時間13日凌晨12點34分發布推特稱,計票系統公司道明尼(Dominion Voting System)在全國范圍內刪除了270萬張屬於川普的選票,並將投給川普的選票算給了拜登。不過,川普的聲明再次被政府單位和道明尼打臉稱,未有實質證據為該聲明作佐證。

綜合路透社與CBS報導,美國網路安全和基礎設施安全局(CISA)發布聲明稱,「沒有證據顯示有計票系統存在刪除、丟失、更改選票的情況,也沒有任何違法行為」。它也引述選舉基礎設施政府協調委員會(GCC)和選舉基礎設施部門協調委員會(SCC)的聯合聲明稱,2020年的選舉是「美國歷史上最安全的選舉」。

Statement from CISA (part of Trump DHS) and state officials says the election "was the most secure in American history," dismisses "unfounded claims," says in bold, "There is no evidence that any voting system deleted or lost votes, changed votes, or was in any way compromised." pic.twitter.com/fS7twFPuyd