川普轟計票系統刪270萬票　CISA打臉「無證據」讚史上最安全選舉

▲川普聲稱，道明尼計票系統公司刪除了270萬張屬於他的選票，還有更改選票的嫌疑。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

川普在台北時間13日凌晨12點34分發布推特稱，計票系統公司道明尼（Dominion Voting System）在全國范圍內刪除了270萬張屬於川普的選票，並將投給川普的選票算給了拜登。不過，川普的聲明再次被政府單位和道明尼打臉稱，未有實質證據為該聲明作佐證。

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

綜合路透社與CBS報導，美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）發布聲明稱，「沒有證據顯示有計票系統存在刪除、丟失、更改選票的情況，也沒有任何違法行為」。它也引述選舉基礎設施政府協調委員會（GCC）和選舉基礎設施部門協調委員會（SCC）的聯合聲明稱，2020年的選舉是「美國歷史上最安全的選舉」。

Statement from CISA (part of Trump DHS) and state officials says the election "was the most secure in American history," dismisses "unfounded claims," says in bold, "There is no evidence that any voting system deleted or lost votes, changed votes, or was in any way compromised." pic.twitter.com/fS7twFPuyd — Daniel Dale (@ddale8) November 12, 2020

川普在推特引述的消息來自右翼新聞頻道「一個美國新聞網」（One America News）。該媒體在一篇未經證實的報導中附上來自「資料分析」的數據宣稱，道明尼計票系統公司在全國性刪除270萬張屬於川普的選票。川普的這篇帖文也標記了OANN的利昂（Chanel Rion）。

利昂早前曾指出，拜登最初在密西根州這個歷來屬於共和黨的地盤取得領先地位，是因為這個州的體制出現了「故障」。密西根州務卿辦公室澄清，這只是人工計算錯誤，而且很快就被糾正了。

▲道明尼計票系統公司發布聲明，否認該公司的計票系統不公正的指控。（圖／翻攝自道明尼官網）

道明尼也發布聲明表示，該公司否認任何與更換選票或計票系統軟件有問題的指控，因為「我們的系統依舊可靠，並且能準確地計票，州選舉單位和地方選舉當局已經公開證實了計票過程的誠信」。他們也在官網的事實核查頁面寫道，「沒有可信的報告或證據表明系統存在任何問題。」

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握國際局勢

►太夢幻！「Dior活膚駐顏5件套組」千元有找