Instagram首頁介面改版！新增短影片、商店圖示大風吹

▲Instagram的首頁介面將迎來改版。（圖／翻攝自Facebook／Instagram）

記者楊庭蒝／綜合報導

風靡全球的社群軟體Instagram在2010年推出，至今已經過了10個年頭，官方在12日於官網及臉書粉絲專頁指出，即將針對首頁介面進行更動，其中會在介面增加短影片（Reels）及商店的按鈕圖示，可謂這10年來的一次大改動。

從官方提供的先行圖可以看見，以往首頁介面下方新增貼文的「+」按鈕，以及查看活動的心形按鈕，在新界面被移到了右上角，與訊息圖示排列在一起，並新增短影片（Reels）與商店（Shop）按鈕。

Instagram負責人亞當·莫塞里（Adam Mosseri）在自己的部落格（Blog）表示，「我們已經有很長的一段時間沒有更新Instagram的首頁介面，但人們創造及享受文化的方式已經改變了，IInstagram遇到最大的問題不是改變得太快，而是沒有改變並且變得無關緊要。我們在終於最基本的核心價值前提下，為新設計感到興奮，並相信改變能為Insragram帶來新的活力。」

據悉，短影片（Reels）為Instagram自2019年9月就開始測試的實驗項目，期間更換過許多名稱，最終在今年8月正式在美國亮相，並於美國、印度、日本等50個國家、地區上線，操作上與抖音TikTok相仿，競爭意味濃厚。亞當表示，今年，隨著流行病的蔓延，我們在Instagram觀察到簡短卻有有趣的短影音爆炸式成長。

最後亞當提及，「我們發現了越來越多人喜歡在網路上購物，且數量多到難以置信，甚至有些年輕人會向他們喜歡的創作者尋求購買建議。」，所以未來Instagram線上購物將提供用戶個人化的購買建議，也希望用戶敬請期待。