　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

私密訊息回歸！IG推出新功能「限時模式」　關視窗自動刪除訊息

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

▲IG新功能「限時訊息」 。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人會利用LINE來傳送訊息，但隨著社群軟體越來越發達，有些人會使用IG的訊息聊天，最近Instagram新增新功能，只要在聊天室中使用「限時模式」，關閉視窗後訊息就會自動刪除，如果截圖聊天對話，還會出現「擷取畫面」的通知。

《ETtoday新聞雲》記者實測，開啟Instagram的聊天室，打開與好友的聊天視窗，往上滑之後便會出現深色背景的「限時模式」，畫面還會出現「噓」的表情符號。在此模式中傳送訊息，當對方已讀訊息之後，訊息便會自動刪除，不留下任何痕跡。傳送限時訊息的聊天室會有「虛線圈圈」顯示，不會顯示訊息內容，必須點進去才能看得到對方傳送的內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也有網友發現此功能並在「Dcard」發文，「看完訊息跳出去會自動刪除，截圖也會提醒，人與人之間又有可以懷疑的地方了」。

Line在2014年下半推出「限時聊天」的功能，當時一堆出就造成轟動，但LINE官方團隊於2016年7月1日正式將這項功能關閉，改以「Letter Sealing」這項功能來作為保護訊息的方式。

▼關閉聊天室後，訊息就會自動刪除。（圖／記者施怡妏攝）

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／桃園欣興電子大火！濃黑煙直竄天際警消搶救中
F4隔7年「宣布超大驚喜」　終於要合體…粉哭：青春回來了
被戴綠帽最強復仇！他搭上「女友超嫩閨蜜」交往6個月爆求婚成功
驚爆性侵疑雲！詹江村「親曝完整始末」
兒萬聖趴戴金球頭盔！網刷一排「金莎+1」全錯…媽崩潰：都毀了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「流感疫苗增購」不排除任何廠牌　陳時中：已經有眉目了

北市校園簽「午餐契約」　教育局：全數變更採國產豬牛

台鐵今斷軌19CM！運安會卻稱「僅是行車異常事件」：尚未成案

地方政府「瘦肉精零檢出」條例明年失效？　陳時中的回答很保守

私密訊息回歸！IG推出新功能「限時模式」　關視窗自動刪除訊息

牛排館不用擔心了！陳吉仲急改口：修正為「三分之二要關」

查核漏洞！高污染農地工廠竟合法　環團籲「環境污染應納審核要件」

車輛噪音「聲音照相」明年1月上路！18縣市加入執法最高罰3600

救回「126俱樂部」！立委籲分析「藝FUN券APP」大數據

吳宗憲怨「打流感疫苗頭暈」　陳時中回應了！

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

「流感疫苗增購」不排除任何廠牌　陳時中：已經有眉目了

北市校園簽「午餐契約」　教育局：全數變更採國產豬牛

台鐵今斷軌19CM！運安會卻稱「僅是行車異常事件」：尚未成案

地方政府「瘦肉精零檢出」條例明年失效？　陳時中的回答很保守

私密訊息回歸！IG推出新功能「限時模式」　關視窗自動刪除訊息

牛排館不用擔心了！陳吉仲急改口：修正為「三分之二要關」

查核漏洞！高污染農地工廠竟合法　環團籲「環境污染應納審核要件」

車輛噪音「聲音照相」明年1月上路！18縣市加入執法最高罰3600

救回「126俱樂部」！立委籲分析「藝FUN券APP」大數據

吳宗憲怨「打流感疫苗頭暈」　陳時中回應了！

「流感疫苗增購」不排除任何廠牌　陳時中：已經有眉目了

美國大選倒數　蔡英文：無論誰勝出都將持續深化台美關係

新北搬進耶誕樹、基隆抽Switch！台北國際旅展30日開跑「5館亮點」

新台幣收盤貶3.4分　收28.906元

快訊／桃園龜山欣興電子起大火！濃厚黑煙直竄天際…警消搶救中

好發於中老年犬的「庫欣氏症」　遵守5事項給牠一個安穩生活

雲林7月大男嬰「頭顱骨折」亡　母同居人涉案...被揪出是通緝犯直接關

渦輪引擎低速無力？傳統「買車3觀念」錯過務實好車

BLACKPINK《Lovesick Girls》點閱破2億！MV造型秀迷人腰線網讚爆

北市校園簽「午餐契約」　教育局：全數變更採國產豬牛

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

24歲文組生跑船「年薪破百有房有車」

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

急診醫男友曝光　家人同事全知道

機密報告曝光　近百台籍機師閃離中國不單純

「天鵝」最快今成颱　一周3變天！越晚越冷下探16°C

冷空氣+雨襲！一周3變天下探16°C

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

靠拍片還清500萬父債　夢夢談夢想坦言「無法走回頭路」

跳槽中國機師賺翻了　年薪千萬還送豪宅

萬聖節戴金球頭盔！網猜「金莎+1」媽崩潰：毀了

更多熱門

相關新聞

直播更好用了！IG 推Live影片「更新3功能」

直播更好用了！IG 推Live影片「更新3功能」

Instagram對Live影片3功能進行更新，用戶可拉長直播的時間、保留Live影片，還可在IGTV的App和Explore中看到「立即直播」（Live Now）選項，來發現更多直播影片。

Instagram大斷電！某些用戶無法傳訊息、登入App

Instagram大斷電！某些用戶無法傳訊息、登入App

Line群叮咚響不停 算加班?面對過勞你該知道的事｜行動法庭 第91集

Line群叮咚響不停 算加班?面對過勞你該知道的事｜行動法庭 第91集

FB觸及好已無法滿足老闆的需求

FB觸及好已無法滿足老闆的需求

快查手機IG多久沒更新　半年沒開「小心帳號被盜」

快查手機IG多久沒更新　半年沒開「小心帳號被盜」

關鍵字：

IG限時模式Instagram社群

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

劉品言點名民宿5缺失：好自為之

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

她曝「零股3支必買」...原因網讚：好有才

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面