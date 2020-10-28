私密訊息回歸！IG推出新功能「限時模式」　關視窗自動刪除訊息

▲IG新功能「限時訊息」 。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人會利用LINE來傳送訊息，但隨著社群軟體越來越發達，有些人會使用IG的訊息聊天，最近Instagram新增新功能，只要在聊天室中使用「限時模式」，關閉視窗後訊息就會自動刪除，如果截圖聊天對話，還會出現「擷取畫面」的通知。

《ETtoday新聞雲》記者實測，開啟Instagram的聊天室，打開與好友的聊天視窗，往上滑之後便會出現深色背景的「限時模式」，畫面還會出現「噓」的表情符號。在此模式中傳送訊息，當對方已讀訊息之後，訊息便會自動刪除，不留下任何痕跡。傳送限時訊息的聊天室會有「虛線圈圈」顯示，不會顯示訊息內容，必須點進去才能看得到對方傳送的內容。

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也有網友發現此功能並在「Dcard」發文，「看完訊息跳出去會自動刪除，截圖也會提醒，人與人之間又有可以懷疑的地方了」。

Line在2014年下半推出「限時聊天」的功能，當時一堆出就造成轟動，但LINE官方團隊於2016年7月1日正式將這項功能關閉，改以「Letter Sealing」這項功能來作為保護訊息的方式。

▼關閉聊天室後，訊息就會自動刪除。（圖／記者施怡妏攝）