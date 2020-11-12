2021好不好？蔬食餐廳推秋冬新菜　再出奇招「吃飯送免費占卜」

▲蔬食餐廳推秋冬新菜，再出奇招「吃飯送免費占卜」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

2020即將到尾聲，疫情肆虐下，人們無不期待2021新的一年能有好發展，有蔬食餐廳業者打出吃飯免費送占卜活動，刺激來客量，內容從光藏卡牌、八字命學、數字易經、靈氣精油等占卜命理諮詢體驗等通通都有。

新冠肺炎疫情重創餐旅業，室內設計師鄭婷云去年12月花了數百萬元開設蔬食餐廳「蕃茄食光」，但開業沒多久就遇到疫情，生意悽慘但她咬牙撐下去，不裁員、不放無薪假，推出餐點外送拼生機。

蕃茄食光老闆娘鄭婷云說，餐廳都是採天然食材研發，選用小農當季食材、新鮮蔬果，自然烹煮，不添加多餘的添加劑。例如用腰果取代奶油、用馬鈴薯取代勾芡，不使用合成奶油，用天然蔬果慢火燉煮高湯，新鮮食材自己切片、煸炒、熬煮等，全程純手工製作。

▲蔬食餐廳推秋冬新菜，再出奇招「吃飯送免費占卜」。（圖／記者游瓊華攝）



秋冬季節也推出麻油舞菇燉飯及義大利麵：用大量老薑片與黑麻油，以小火慢慢提煉風味，拌炒食蔬新鮮香脆。麻油屬中性，可溫補，吃完就能感受體內充滿暖意；還有寒冷體質也不怕的烤溫沙拉、獨家藥膳「累累湯」等更多中西合併創意蔬食。

新推出秋冬飲品：柿氣如紅（柿子+蘋果）、薑汁蜜檸檬（薑汁+檸檬+黑糖），讓老饕整個秋冬身暖心也暖，不僅減輕身體負擔、增強免疫力，更能降低排碳量，為地球環保盡一份心力。