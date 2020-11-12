　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾被外媒讚譽「世界最美小徑」　宜蘭見晴古道驚見垃圾堆滿山谷

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼曾被譽世界「最美小徑」見晴古道垃圾多 學子攀岩淨山。（圖／東森新聞）

▲見晴古道清出驚人垃圾。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭太平山見晴古道（見晴懷古步道）曾經被CNN評選為全球28條最美小路之一，導致每年都有大量的登山客或觀光客前往，也因此讓「最美小徑」堆積了大量如寶特瓶、雨傘及各類金屬製品等垃圾，林管處日前就與當地學生進行淨山活動，還特別請來攀岩教練垂降清理深谷，維護當地自然美景。

見晴古道前身為「見晴運材軌道」，海拔約1890至2000公尺，為日治時期專門運輸珍貴木材的森林鐵道，鐵道廢棄後改建成為山區觀光步道，步道總長度約為0.9公里，除了可以欣賞山區林間景色外，還可以看見吊橋、斑駁鐵軌及台車輪軸等歷史痕跡，成為登山客必遊景點之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼曾被譽世界「最美小徑」見晴古道垃圾多 學子攀岩淨山。（圖／東森新聞）

▲林管處與宜蘭縣8間國中、國小合作進行淨山活動。（圖／東森新聞）

大量的登山客或觀光客也帶來了驚人垃圾，林管處11日就與宜蘭縣8所國中、國小合作進行淨山活動，活動也特別請來兩名攀岩教練參與，讓數十位學生在教練的指揮下，合力撿取一袋又一袋包含寶特瓶、雨傘及各類金屬製品的垃圾，也讓學生感嘆垃圾真的好多。

農委會林務局羅東林管處育樂課長吳思儀表示，大家不僅必須要徒手撿垃圾，因為有吊橋會有遊客散落物，「他必須要透過攀岩到下方的山谷來撿垃圾，深谷落差大約有8層樓高，所以其實這個活動，才會找兩個攀岩教練來參與」。維護山區自然環境，學生們努力淨山，平日也得靠民眾、登山客共同維護。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
皇家傳承牛肉麵「慘被出征」！評論刷一排1顆星　網怒聲援
吳宗憲妻挺過癌症...Sandy鬆口「媽媽現況」父母私下互動
台電4000人退休急徵人！　2021年招考逾700人「起薪曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／皇家傳承牛肉麵「慘被出征」！評論刷一排1顆星　網怒聲援

曾被外媒讚譽「世界最美小徑」　宜蘭見晴古道驚見垃圾堆滿山谷

商譽受損！皇家傳承牛肉麵免排隊了...訂單少三分之二

林全談東洋代理疫苗破局「政府吃他豆腐」　莊人祥首曝採購量

雙11「包裹牆」埋哭超商店員…3天恐怖貨海曝！萊爾富：有門市800件

獨／好市多獨賣稀有銀扣凱莉包、超狂遊艇！「3步驟」搶購攻略曝

最讚醫師節禮物！75醫收到iPhone12　「以為是開玩笑」

沒戴口罩開罰！高雄衛生局找出「鐵證」　長照機構職員噴3千　

北大企管系70週年　賴清德明將以榮譽校友之姿現身致詞

中捷11/16起開放免費試乘　5星級「時尚歐風主題女廁」貼心開箱

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

黑人5個月嚐盡人情冷暖　不在意酸民留言...自虧：死豬不怕滾水燙

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

黃皓對男生撒嬌...蕭亞軒大翻白眼　「無辜大眼+嘟嘴」她融化：很可愛

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

快訊／皇家傳承牛肉麵「慘被出征」！評論刷一排1顆星　網怒聲援

曾被外媒讚譽「世界最美小徑」　宜蘭見晴古道驚見垃圾堆滿山谷

商譽受損！皇家傳承牛肉麵免排隊了...訂單少三分之二

林全談東洋代理疫苗破局「政府吃他豆腐」　莊人祥首曝採購量

雙11「包裹牆」埋哭超商店員…3天恐怖貨海曝！萊爾富：有門市800件

獨／好市多獨賣稀有銀扣凱莉包、超狂遊艇！「3步驟」搶購攻略曝

最讚醫師節禮物！75醫收到iPhone12　「以為是開玩笑」

沒戴口罩開罰！高雄衛生局找出「鐵證」　長照機構職員噴3千　

北大企管系70週年　賴清德明將以榮譽校友之姿現身致詞

中捷11/16起開放免費試乘　5星級「時尚歐風主題女廁」貼心開箱

SBL／台銀本土雙塔同場傷退　謝宗融初判小腿拉傷

女模事業陷低潮想變美　誤入禁忌瑜珈課「詛咒失控」下場超驚悚

超大反差！裘莉「誇張濃妝」變身白皇后　女兒開懷大笑

快訊／埃及直升機墜毀事7死 包括5名美國人

城市最夯跑步路線「大安森林公園」！穿adidas 臺北馬拉松限定跑鞋熱血尬跑！

大專羽球超級盃王齊麟領軍開戰　近30校報名新增「極速3對3」

快訊／皇家傳承牛肉麵「慘被出征」！評論刷一排1顆星　網怒聲援

追劇毛毯超暖萌！雙星仙子、美樂蒂合體開快閃店　根本網美打卡點

NCC：審查評分表是行政機關自我約束　不是針對中天新聞台

《同學麥娜斯》四人幫開唱！納豆「換錄音順序」有原因

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

超瞎婚禮接待！收完紅包暗示位子不夠

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

每天都被吃霸王餐！老闆月損4000元　熊貓二大漏洞曝

把握陽光！周四起全台連下2天防豪雨地區曝　梵高加速了

台灣也有《鬼滅之刃》鬼殺隊　「一樣年輕早死」網認同瘋傳

吳夢夢曬家教新造型　鄉民嗨：COS滴妹？

長髮女投20元「洗車場神猛洗頭」　一旁小弟嚇到當機

護理師排網美豆花　竟被要求端路邊吃

高雄瑞北夜市要熄燈了！網嘆：小時候的回憶

小三扶正夢碎！爆料183cm士官「不舉」提分

本週豁然開朗！12星座「11／13－11／20運勢」曝

更多熱門

相關新聞

全台最美「森林古道」3處沿著鐵軌走

全台最美「森林古道」3處沿著鐵軌走

走進森林裡，呼吸濃郁芬多精，提振疲憊的身心靈，是都市人忘憂的方式。《ETtoday新聞雲》特蒐全台4處人間仙境，其中3處是沿著鐵軌走的森林步道，夏天前往還是絕佳的避暑勝地，趕緊呼朋引伴，來場煥然一新的小旅行吧！

走進全球最美小路！太平山忘憂古道

走進全球最美小路！太平山忘憂古道

最美小路！見晴古道起霧像在仙境

最美小路！見晴古道起霧像在仙境

6個從深山到海邊的宜蘭景點！

6個從深山到海邊的宜蘭景點！

仙氣爆棚！東部18個高CP值走春景點

仙氣爆棚！東部18個高CP值走春景點

關鍵字：

最美小徑見晴古道見晴懷古步道

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

馬友友音樂會「台下女觀眾告白」　竟是超大咖天后！

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

快訊／簡廷芮懷孕了！

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面