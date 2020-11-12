曾被外媒讚譽「世界最美小徑」　宜蘭見晴古道驚見垃圾堆滿山谷

▲見晴古道清出驚人垃圾。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭太平山見晴古道（見晴懷古步道）曾經被CNN評選為全球28條最美小路之一，導致每年都有大量的登山客或觀光客前往，也因此讓「最美小徑」堆積了大量如寶特瓶、雨傘及各類金屬製品等垃圾，林管處日前就與當地學生進行淨山活動，還特別請來攀岩教練垂降清理深谷，維護當地自然美景。

見晴古道前身為「見晴運材軌道」，海拔約1890至2000公尺，為日治時期專門運輸珍貴木材的森林鐵道，鐵道廢棄後改建成為山區觀光步道，步道總長度約為0.9公里，除了可以欣賞山區林間景色外，還可以看見吊橋、斑駁鐵軌及台車輪軸等歷史痕跡，成為登山客必遊景點之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林管處與宜蘭縣8間國中、國小合作進行淨山活動。（圖／東森新聞）

大量的登山客或觀光客也帶來了驚人垃圾，林管處11日就與宜蘭縣8所國中、國小合作進行淨山活動，活動也特別請來兩名攀岩教練參與，讓數十位學生在教練的指揮下，合力撿取一袋又一袋包含寶特瓶、雨傘及各類金屬製品的垃圾，也讓學生感嘆垃圾真的好多。

農委會林務局羅東林管處育樂課長吳思儀表示，大家不僅必須要徒手撿垃圾，因為有吊橋會有遊客散落物，「他必須要透過攀岩到下方的山谷來撿垃圾，深谷落差大約有8層樓高，所以其實這個活動，才會找兩個攀岩教練來參與」。維護山區自然環境，學生們努力淨山，平日也得靠民眾、登山客共同維護。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。