傳謎片到1人群組！下秒驚覺「多了1個人」代誌大條　她撂狠話退出

▲傳訊息前先看清楚群組名稱。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

要傳謎片到「1人群組」卻不小心眼花，傳完才發現群組裡有另一人！一名男子日前在謎片群挑了1部喜歡的影片，轉傳到Line的1人群組裡晚點再看，這群組平常當作筆記本在使用，因為只有自己一個人，資料或影片都會暫存在這，想不到今天竟然鬧出無可挽回的尷尬局面。

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▲姊姊尷尬退出。（圖／翻攝自爆怨2公社）



原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，他昨天工作很忙，在謎片群中看到不錯的片子卻沒時間看，只好先把影片轉傳到1人群組，以免聊天室被其他人的訊息洗版，屆時回家找不到影片在哪。正當他抱著喜悅的心情，準備下班回家欣賞影片時，「沒想到剛才看見『1人群組』裡面竟然有人！」而且那個人還是他的親姊姊，最尷尬的是對方回了一個「…」表示無言，2分鐘過後就丟下一句「你慢慢看」隨後退出群組。

原來原PO轉傳影片時沒看清楚，不小心傳到多人群組裡，而且過了近1小時才發現，不幸的是姊姊已經氣到退出群組，他連解釋都來不及，尷尬到不敢回家面對姊姊，「等一下見了我姊，第一句話該怎麼話術她？」

網友看完全笑翻，「先別管你姐了！話說我們加個LINE好嗎」、「我上次傳到公司群組才尷尬，還好趕快回收」、「官方唯一說法…帳號被盜」、「我弟要是傳給我，我會傳更好的回饋他」、「我朋友還誤傳A片到丈母娘的爬山群組。」