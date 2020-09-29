23歲嫩妹「看A片著魔」...沉迷自慰10年　男友滿足不了求醫

▲英國女子考特妮從10歲接觸A片著魔，後來靠著運動等興趣才戒斷謎片。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

一名英國妙齡女子考特妮（Courtney Daniella Boateng），從10歲開始接觸A片並瘋狂沈迷其中，靠著自慰達到高潮，就算長大後交了男朋友，也認為對方無法提供A片一般的滿足感而分手，嚴重影響正常生活。如今的她已經戒斷A片3年，但依舊無法與男性展開情侶關係。

根據《太陽報》報導，英國有一名23歲的女子考特妮，在10歲那年因出自對性的好奇，開啟成人網站，結果驚見一男一女在口交的羞羞畫面，考特妮表示，「只有10歲的我知道自己不應該看這個內容，但是我停不下來。」

考特妮回憶，之後她都會趁爸媽不在家時偷看A片，有時看到較重口味的劇情就會關掉網頁，但各種情色畫面持續在考特妮腦海中重複播放，只要1、2天不看謎片，她就會感到情緒低落。

▲考特妮因沈迷看片手淫10年，導致無法在現實生活與男性約會。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

學生時期，考特妮每週花費將近3小時觀賞A片，而人際關係和課業的不如意讓她更加沈溺在A片的世界，「我開始自慰，每個高潮都帶給我一陣解脫」，她也表示自己過幾分鐘就會想看下一部，每週自慰2至3次。知道自己已經上癮的考特妮求助心理醫生，但因為羞於啟齒自己「A片上癮」，醫生給予的建議根本沒用，最後她還因太過困擾試圖自殺。

之後考特妮試著交男朋友，但發現對方根本無法跟A片一樣帶給她滿足，所以重回看A片手淫生活，每當生活有不如意時，「除了那20分鐘（自慰），我想不到別的解決辦法。」

因為謎片嚴重影響到正常生活，考特妮在2016年決心戒掉看A片，開始做瑜伽、寫日記、交朋友等新鮮事轉移注意力，至今已經成功戒斷A片3年多，但她表示自己目前依然無法跟男性約會，後來才發現原來有許多兒童都因為太早接觸A片導致身心出問題。

《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會

安心專線：1925（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

激似許瑋甯！ 遠航超正空姐拍MV紅到香港

最美女主播獲選「2020最美臉孔」 舊照被挖出陷整形疑雲

封殺宮鬥劇不准看乾隆？ 中國愛奇藝只剩《甄嬛傳》