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狂酸拜月老「根本沒用啊」　單身哥秒遭報應：對不起知錯了

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▲▼台北霞海城隍廟 拜月老 求姻緣 迪化街。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO壞嘴一句，曖昧對象就跑了。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

月老法力無邊，凡人豈能隨便亂嘴？！一名單身男網友表示，因渴望脫單，日前去祈求月老讓他遇到真命天女，無奈幾個月來沒感受到愛情的滋潤，原PO便向同事抱怨，「（拜月老）根本沒用啊...」此話一出後，聊天曖昧對象竟突然消失，讓他後悔直呼「我知道錯了！」

一名男網友在PTT透露，最近跟同事聊到拜月老的經歷時，原PO竟白目脫口而出，「怎麼幾個月過去，不僅原本曾喜歡的人還是一點希望都沒有，我放棄之後，認識了一些人，結果也沒半個能發展到稍微曖昧一些的關係？根本沒用啊...」

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此話一出不得了，「月老」的懲罰就來了，如今懊悔不已的原PO，只能瘋狂掌臉哀求，「幾個原本穩聊差不多已經快要算是朋友的人，突然一個一個消失，原本就回很慢的人，甚至直接離開或是超過7天自動離開了！」

原PO也附上一片死水的聊天室，表示目前感到孤獨難耐，接著跪求月老能網開一面，「我已經深刻體悟到，真的不能犯賤去亂講話QQ，請拜託別再讓我一個人了...」

文章曝光後，掀起一票網友笑虧，「先去整形抽脂或賺錢吧」、「那你該做的不是上來發文，是找月老道歉吧？還是你只是想業配交友軟體？」「魚塘都翻肚啦，再養吧」、「不是你得罪了月老，是你得罪了你的荷包，懂？」「工讀生都領到薪水了」。

▼原PO嫌月老不靈，結果GG了！（示意圖／ETtoday新聞雲）

▲月老。（圖／資料照片）

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