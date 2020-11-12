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新婚3個月被打到變臉！　新北女遭丈夫軟禁「榔頭暴打」

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記者趙蔡州／綜合報導

新北市三重47歲余姓女子透過朋友介紹，今年8月與34歲許姓男子結婚，不料婚後幸福日子才過一個月，許男就開始對她拳腳相向、恐嚇要傷害她的家人，逼得她向法院申請保護令，結果許男竟然將她軟禁、控制行動，甚至還帶她到上班的工地毆打，直到她趁隙逃跑到附近的檳榔攤求助，才終於成功脫困。

▲▼恐怖人夫違反保護令　軟禁妻子施暴90天放話「殺妳全家」。（圖／東森新聞）

▲當事人在議員的陪同下接受媒體採訪。（圖／東森新聞）

余女今年年中才與許男結婚，不料婚後幸福日子才過一個月，有酗酒習慣的許男就暴露本性，今年9月22日凌晨1時許喝酒失控，無緣無故懷疑她出軌並施以暴力毆打，造成她臉部紅腫及身體多處擦挫傷，她嚇得逃到派出所報案、委託警方代為聲請保護令。

不料法院10月5日核發保護令，許男的恐怖行為竟然變本加厲，不但搶走她的手機並將人軟禁在其他房子，讓社會局人員找不到人，還將她帶到工地拿榔頭毆打、逼迫簽下50萬元本票，甚至恐嚇對她的家人不利，儘管曾經有醫護人員試圖幫忙，但她害怕丈夫會毆打醫護人員、傷害家人而不敢接受。

▲▼▲▼恐怖人夫違反保護令　軟禁妻子施暴90天放話「殺妳全家」。（圖／翻攝自臉書）

▲新北女遭恐怖人夫軟禁施暴。（圖／翻攝自臉書）

余女忍受許男施暴長達1個多月，直到近期她被丈夫帶到工地，趁隙逃出工地向附近的檳榔攤求助，報警後也向新北市議員彭佳芸尋求協助，才終於結束這3個月來的惡夢日子。社會局目前已經將余女安置，並將協助其打離婚官司，警方也將依違反《家庭暴力防治法》偵辦許男。

 

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