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快訊／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

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▲▼YouTube當機。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲YouTube當機，無法正常播放影片。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

全球知名影音平台YouTube，今早傳出大當機，批踢踢上有鄉民問卦「YouTube 是不是掛了」，許多人都推文表示都無法播放。根據《ETtoday新聞雲》記者實測，目前電腦版、手機版開啟影片都是無限迴圈的狀態，無法正常播放，最後甚至出現錯誤訊息。

▲▼手機版YouTube影片也無法正常播放。（圖／記者葉國吏攝）

▲手機版YouTube影片也無法正常播放。（圖／記者葉國吏攝）

批踢踢鄉民在12日早上8點18分問卦表示「剛剛打開YT，發現影片跑不太動，都是黑畫面，看了一下Twitter 好像很多人都是。有沒有YouTube掛了的八卦。」對此很多人推文都+1、「我的也掛了」、「我的也跑不動」、「太好了 重開機還是轉圈圈 看來不是只有我」。

▲▼YouTube當機引起批踢踢討論。（圖／翻攝批踢踢）

▲YouTube當機引起批踢踢討論。（圖／翻攝批踢踢）

從該篇文章中可以看到，約莫在08：22的時候有鄉民推文表示「恢復了」，但過沒1分鐘又有人說「剛恢復推完又掛了」、「回完推文又掛了」。直到08：55為止，還是有許多人表示無法觀看，但也有人說已經可以開啟影片了。不過截至09：12為止，目前YouTube影片只要按播放就直接出現錯誤訊息，尚未恢復。

▼YouTube影片播放直接顯示錯誤訊息。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼YouTube影片播放直接顯示錯誤訊息。（圖／記者葉國吏翻攝）

出版：08：51

更新：09：12

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