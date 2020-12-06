「後悔把你生出來！」孩子們曝真心話：錯愕後轉為難過

記者鄒鎮宇／綜合報導

人生很長，每個不同的階段都必須重新學習，尤其為人父母時，對於孩子的教育會影響他們一輩子。YouTuber「快樂姐66」日前街訪高中生，詢問「父母曾說過哪句話讓妳最受傷？」竟不約而同得到差不多的回答。

快樂姐66表示，她的父母意外懷孕才有了她，媽媽曾說過「一點都不想把妳生下來」，當下讓她很難過，因此決定到員林車站去採訪剛下課高中生。

不少高中生面對詢問，表示曾聽過父母說「妳沒用啦」或是直接將她們趕出家門，女高中生也說聽到當下非常難過。快樂姐66聽到高中生們的回答，表示許多人好像都有類似的情況，「感覺好痛喔！」

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▲▼快樂姊沒想到有這麼多孩子的境遇跟她一樣。（圖／6YingWei快樂姊）



一名女高中生說，父母曾說「生妳下來是個錯誤的選擇」、「後悔把妳生下來」等，也有人說父母講過「早知道不要生了」，當下覺得非常錯愕，後來情緒轉為難過。也有人在和父母吵架時，被嗆「先搞清楚尊卑」，讓她非常難過。

有一名女高中生表示，她曾經因考不好被父母責罵，雖然知道父母出自於好心，希望孩子不要跟重蹈覆轍，導致長大後找不到好工作，但聽到後仍非常難過。

快樂姐66說，經過採訪後了解，不是只有她的父母會說出「不想生妳」這句話，小朋友聽到這句話都還是會泛淚，「這支影片不是要指責任何一方，只是想讓每個人看到大家都在成長，爸媽也是，小孩也是。」

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