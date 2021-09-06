錯頻傳訊又誤刪好尷尬　LINE官方提這招可破解

▲LINE官方提出收回訊息與刪除訊息的小技巧。（圖／取自LINE官方部落格）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE錯頻傳訊息會造成許多尷尬場面，又不小心手忙腳亂刪除訊息該怎麼辦呢？LINE官方也提供一個實用的小技巧，只要有另個裝置登入LINE，例如電腦版的LINE，再找到想收回的訊息再收回即可。

不小心傳錯訊息了，到底該選擇刪除訊息還是收回訊息，遇到這個狀況，多數人常常手忙腳亂，看著長按選單中的選項，不知道該選「刪除訊息」還是「收回訊息」。LINE官方部落格推出實用小技巧，讓用戶了解刪除與收回的不同。

刪除訊息是指刪除自己聊天室中所看見的訊息內容，對方的聊天室訊息不會被影響，也不會被通知。

長按想刪除的文字訊息、貼圖、相片或檔案等，於選單選擇「刪除」，可以一次選擇多則訊息，對方的訊息也可以選擇刪除。但要留意的是，對方的聊天室還是會有這些資訊，並不會被你刪除。

適用情境像是有時要整理聊天紀錄，刪除較不重要的內容，或是保持截圖畫面整潔等等。也就是說刪除訊息只針對該裝置，若是在手機LINE上選擇刪除訊息，電腦版LINE還是可以看見。

當不小心傳錯訊息，想要取消傳送時，就要選擇「收回訊息」，一樣是長按已送出的文字訊息、貼圖、相片或檔案等，並於選單選擇「收回」即可，一次只能收回一則訊息。但是只能選擇收回自己24小時內發送的訊息，對方聊天室會同時顯示收回，訊息收回後也會在聊天視窗留下「您已收回訊息。」的紀錄。

需要注意的是，如果對方的LINE版本過低，就不支援收回訊息功能，收回訊息適用於該帳號所有裝置，若是在手機LINE上收回訊息，在電腦版或iPad上的LINE訊息也會被收回。

若是要收回訊息，但不小心按到刪除訊息，還有機會收回？LINE表示，刪除訊息只針對該裝置，如果剛好有電腦版或是其他裝置的LINE，建議馬上登入，找到剛剛不小心按到刪除的訊息並按下收回訊息。

若對方已讀訊息了，還可以收回嗎？LINE也說明，只要該訊息還沒超過24小時，就可以收回。而每次收回訊息時，都會跳出一個視窗「依好友使用的LINE版本而定，有可能無法自好友的聊天室中收回此訊」並不是代表好友的LINE版本一定過低而無法收回，只是在每次執行收回訊息時，都會跳出該視窗提醒您有可能會有這個情況發生。