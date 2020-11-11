屏東縣議員陳雙銓當選無效二審確定　江維屏遞補

▲屏東縣二選區縣議員鄭雙銓當選無效確定，遺缺將由江維屏遞補 。（圖／取自江維屏臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議員鄭雙銓，2018年九合一大選爭取連任，被檢警查獲以每票5百元，在長治某早餐店綁樁賄選，被屏東地檢署提出當選無效，屏東地院一審判決他當選無效，他不服上訴，11日被高雄高分院以判決沒有違誤駁回，確定當選無效，由同屬屏東2選區落選頭江維屏遞補。江維屏將等候縣議會通知補宣誓就職。

檢方指出，鄭雙銓為求順利連任議員，2018年11月初，掃街後特意專程到張姓女友人經營的早餐店拜訪，探詢她戶內有幾人具投票權，聽到對方回應「有6人」，便掏出3千元打算以「每票5百元」買票。

但對方明白表示，「我們本來就會投票支持你」，堅決不願收錢。大選前5天，鄭雙銓又再次前往該早餐店，向張姓女友人打聽鄰居行蹤，並表示「我可以託妳嗎？」。張也希望鄭雙銓當選，反問他「託多少」，鄭雙銓雙手比出「5」、再單手比「5」；對方還謹慎地確認，「是不是1500？」，鄭雙銓點頭回應，拜託友人幫忙行賄。因早餐店屬公開場合，不方便當面給錢，鄭雙銓便拜託友人「代墊」。檢方因此對他提出當選無效。一審判他當選無效。

檢方另依賄選罪將他提起公訴，屏東地院審理，鄭否認賄選，法官判處有期徒刑4年，目前二審上訴中。

當選無效案，經高雄高分院審理，認定他有賄選情事，原判決沒有違誤，今天駁回上訴，當選無效確定。

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