力挺歐陽娜娜後...劉樂妍拒返台出庭：訪完海峽論壇出遊雲貴！

▲劉樂妍涉犯選罷法的官司仍在台審理，但她為參加海峽兩岸論壇，於28日才臨時請假，讓法院有些錯愕。（圖／翻攝YouTube／我愛卡拉OK官方頻道）

記者羅志華／台北報導

藝人劉樂妍於2018年9合一大選中，涉嫌賄賂房客票投羅智強遭起訴，北院目前審理中，而她近日除力挺歐陽娜娜在大陸唱《我的祖國》，更為參加連國民黨都不去的「海峽兩岸論壇」，不惜向法院請假；北院30日開庭，請律師於10月13日前，確認劉樂妍在陸地址、台灣代收對象、及下次開庭是否能出席，本案將擇期再審。

法扶律師鄭志政表示，劉樂妍說目前以記者身分，參與海峽兩岸論壇行程，在廈門會議結束後，又前往雲貴地區遊玩，無法回台出席訴訟，而他現在也不確定是不是能找到劉樂妍，平時都以電郵聯繫。

法官認為，劉樂妍5月請假後，本來說好9月底能回來，卻又於28日才遞狀請今日的假，且海峽兩岸論壇明明19日就開議、現在也結束了，請律師回去確認劉樂妍在台的文件代收人、在陸地址，及下次是否能到庭，並截圖通訊內容在上面簽名送進法院，本案將擇期再審。

鄭志政一度想在庭上陳述意見，但法官堅持須在劉樂妍在場下，才能進行程序，他於庭外受訪表示，依刑事訴訟法，若要判有罪必須完全查證，認為本案仍有待釐清的部分。

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