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她擁「全球最大嘴巴」…張口塞進整個潛艇堡！　影片瘋傳進帳43萬

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▲▼她擁「全球最大嘴巴」張口塞進整個潛艇堡。（圖／翻攝自TikTok／samramsdell5）

▲薩曼莎張口就能塞進整個潛艇堡。（圖／翻攝自TikTok／samramsdell5）

記者張方瑀／綜合報導

美國康乃狄克州一名女子夢想成為歌手，儘管她唱歌並不難聽，但讓她一炮而紅的卻是號稱「全世界最大」的嘴巴；張嘴能塞進整個潛艇堡、蘋果一咬就是半顆，許多網友更笑說好像「鯨鯊」，而她一點也不介意，反而不斷上傳搞笑影片，讓她的TikTok帳號目前已累積超過78萬人追蹤。

現年30歲的薩曼莎住在康乃狄克州斯坦福市（Stamford），夢想成為歌手的她在疫情封城期間，開始將一些唱歌的片段放到影音社群平台TikTok上；儘管她唱歌並不難聽，但讓她一炮而紅的卻是號稱「全世界最大」的嘴巴，「我特地去上歌唱課，把各種表演片段放在上面，但只要是關於我大嘴巴的影片都能被瘋傳。」

@samramsdell5

Reply to @hopt690 if I really wanted to I can prob eat the entire thing in 2 bites

♬ original sound - samramsdell5

薩曼莎的嘴巴到底有多大？只見她坐在汽車前座，拿著一個普通尺寸的潛艇堡，接著就張口直接把它塞進嘴裡，這段影片觀看數逼近1300萬次；或著是她對著鏡頭不斷將嘴巴閉起來又張開，展示著張嘴的極限，這段影片也吸引560萬次觀看。網友也笑說，她看起來真的太像鯨鯊了。

@samramsdell5

Reply to @mila.kitty.leo I promise it doesn’t hurt it’s just my mouth

♬ Stuck In The Middle - Tai Verdes

薩曼莎一點也不介意人們對她的評價，因為嘴巴就是她身體的一部分；至於其他人擔心她唱歌本業會讓她在疫情期間沒有收入，薩曼莎則坦承，TikTok的高瀏覽數讓她有不少收入，平均每支高點擊率的影片可進帳1.5萬美元（約台幣43.6萬元），「如果你算一下，在鏡頭前吃個三明治也不算太寒酸。」 

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