他比明星更懂偽裝！大墨鏡＋口罩＋特殊鴨舌帽...仍被識破身份

記者陳崑福／屏東報導

林姓竊盜通緝犯為逃避查緝，經常偽裝成下田農民或運動民眾，被屏東縣潮州警方識破，日前，發現他又頭戴迷彩防曬鴨舌帽、戴著口罩及墨鏡，穿著休閒服一付要運動模樣，上前盤查，欲進行逮捕時，他極力掙扎，警方噴灑辣椒水無用，最後整瓶浸潤其口，讓他感到極度不舒服，才束手就擒，帶回調查，訊後押解屏東地檢署歸案。

▲屏東縣潮州警分扇口新埤浱出所長郭順豐、警員李鎧洋將林男逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼盤查、逮獲。

潮州警分局新埤派出所郭順豐掌握轄區57歲林姓男子因竊盜罪遭屏東地檢署於10月發佈通緝，展開明察暗訪，發現林男時常喬裝農民至田園工作或運動的模樣，躲避警方查緝。

日前接近中午時刻，郭順豐率同警員李鎧洋執行校園周邊安全巡邏勤務時，在新埤鄉親水公園建功路段，發現一名男子真的頭戴迷彩防曬鴨舌帽、戴口罩及墨鏡，穿著休閒服，一副要去運動的造型，行跡與先前情報吻合，立即上前盤查，林男見狀，企圖逃逸，極力反抗。

經警方多次大聲告誡後仍不聽從，立即使用辣椒水噴灑他臉部，由於他戴口罩及墨鏡並頭戴鴨舌帽，警方攜帶的辣椒水幾乎噴光，他仍持續頑強抵抗，最後利用辣椒水浸潤其口罩，他口鼻產生很不舒服，成功逮獲，帶回調查，訊後押解歸案。

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