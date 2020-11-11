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弱勢女頭部受創無法工作　經濟陷困境...東港警偕善心團體關懷

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▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶、東隆宮溫府德修慈善會、忠烈宮慈善會及慈愛慈善會等捐助許女度難關。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶、東隆宮溫府德修慈善會、忠烈宮慈善會及慈愛慈善會等捐助許女度難關。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉許姓女子，原本是弱勢家庭，今年3月間發生車禍，造成頭部受傷及骨折，迄今無法工作，沒有收入，又需專人照料，生活更困難，屏東縣東港警分局新園分駐所警員李昭慶利用勤務查訪得知，發動民間慈善團體捐助，幫她度過很前難關。

警方表示，63歲的許姓女子，於3月發生嚴重車禍，造成頭部外傷及骨折至今仍無法康復，生活無法自理，需專人照顧，因無法工作賺錢，導致家庭經濟生活更加困頓。

新園分駐所警員李昭慶獲悉，聯繫偕同東隆宮溫府德修慈善會、忠烈宮慈善會及慈愛慈善會等善心人士共同致贈慰問金3萬元及民生物資等給予救急 ，幫她度過難關。

另通報轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理馬上關懷急難救助通報，協助處理家庭變故生活紓困措施，讓她非常感激警察的熱心協助。

分局長林文煜表示，社會上有諸多弱勢家庭需要來社會大眾共同來關心，李員積極推動服務工作，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，及結合善心人士關懷轄區弱勢家庭，慷慨募捐物資送愛心至社區角落，充分展現警察溫馨助人的形象，值得同人仁習。

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