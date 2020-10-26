騎車時速70「遭蜜蜂自殺攻擊」超慘　回程傻眼：另一隻衝進安全帽

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市一名男網友前天騎車時，慘被蜜蜂「自殺攻擊」，回程又有另一隻衝進安全帽，當下他迅速將刺拔出，並緊急就醫，但手部仍腫得跟麵龜一樣。慘照引起熱議，也釣出不少有經驗的苦主。

男網友昨在「爆怨2公社」哀怨表示，「我明明看過醫生了，重陽有人要上好的豬手嗎？昨天騎車時速70被蜜蜂自殺攻擊，回程又一隻衝到我全罩安全帽裡，招誰惹誰了我......。」

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原po提到，在被蜜蜂螫到後，他馬上將刺拔出，也看過醫生了，「打了一根特大的針，然後就是擦藥、吃藥而已，小時候被叮也沒這麼慘過，好在衝進安全帽的沒叮我，所以頭沒事。」

▲被蜜蜂螫完手腫得超大。（圖／翻攝自爆怨2公社）

看到原po慘況，網友們紛紛直呼，「雖然很想噹你，可是真的太慘了啦」、「招蜂引蝶的體質，不知道該不該羨慕」、「天啊！保重耶！光看到就好可怕喔」、「你殺了蜂子，母蜂伺機展開報復」、「蜜蜂說：麵包超人出來吧！別裝一般人了」、「肥豬手，咬一口」。

而曾被蜜蜂螫過的人也表示，「我遇過3次！還好都及時把蜜蜂的針拔出來」、「我被叮過三次，只有一次稍微腫」、「我被蜜蜂叮也都會這樣，打破傷風就好了」。