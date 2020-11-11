雲林毒皇揪「HBL明星球員」當打手！　四大金剛凌虐逼供藏毒點

▲鄭吉修為了獲得免費毒品來販賣，洗劫了其他毒販後，就將其砍斷腿丟在路邊。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

以暴力、搶貨方式搞毒品事業的鄭吉修（鄭男、28歲），被逮前是中部地區黑、白道人人痛恨的惡霸。地方人士說，他所成立的黑幫「鄭氏企業」豢養數10名小弟，其中最精銳的「快打部隊」裡有號稱「4大金剛」的超級打手，其中1位身高還超過200公分，幾年前才自北部某知名高中畢業，曾是HBL籃球賽事裡的明星球員。

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本刊調查，鄭男的「鄭氏企業」為了打探其他毒梟的送貨動向，會先利用傳播妹、酒店妹等在包廂喝酒娛樂時聽到的消息，或買通她們去色誘某「同業」，得知「出貨」的時間、地點等，再派出小弟攔路打劫；或找小弟假扮買家，將藥頭騙出「面交」時綁架，再押到摩鐵凌虐、拷打逼問出「倉庫」位置，直接前往洗劫。

▲黑幫組織「鄭氏企業」擁有「快打部隊」，專門進行打劫、打人任務。

鄭氏企業的「快打部隊」裡，最知名者當屬「四大金剛」，他們全是由鄭男親自遴選身高超過190公分的幫眾所擔任。地方人士說，其中一位200多公分高的小弟，還曾在HBL高中籃球聯賽甲組賽事上場比賽，沒人想到他畢業後沒升學或繼續打球就算了，還跑去混黑道。

▲遭鄭吉修盯上的藥頭，輕則遭痛毆，重則削掉雙耳、砍斷腿都有。

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