約前女友「家中歡樂5天」！竹科人夫電梯出軌熱吻　敗在一張發票

▲趁妻子回娘家約前女友床戰，竹科男因為一張發票曝光姦情。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹一名葉姓竹科工程師與陳姓妻子結婚7年，不料今年1月與曾姓前女友舊情復燃，甚至約對方到家中發生性行為，還在社區電梯中熱情擁吻、絲毫不顧其他居民異樣眼光，直到陳女發現他偷買保險套的發票，追蹤之下才揭穿這場婚外情。新竹地院一審判處曾女20萬精神撫慰金，全案可上訴。

根據判決書顯示，葉男今年1月與前女友曾女重逢並舊情復燃，1月15日甚至邀約對方到家中吃飯並發生性行為，1月25日趁陳女返回娘家過年的期間，再度邀約曾女到家中狂歡、連住5天，2人甚至在電梯激情擁吻，讓其他熟知葉男的鄰居都看傻眼。

▲陳女無意間發現，老公偷買保險套的發票，才發現這一起婚外情事件。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

全案直到陳女無意間發現，老公偷買保險套的發票，心生懷疑決定展開調查，並以玩手機的名義借到手機，才發現老公與曾女舊情復燃，氣得立刻找葉男對質。葉男眼見事情瞞不住了，就坦承與曾女友聯繫，甚至有讓對方到家中過夜，氣得陳女決定向曾女提告。

曾女出庭時坦承與葉男發生關係，強調不清楚葉男已經結婚，還是過年後葉男才坦承結婚，婚外情曝光後也有向陳女道歉，只是陳女要求50萬才肯和解，讓她實在拿不出來。新竹地院審理案情，認為曾女破壞陳女婚姻，使陳女承受精神痛苦，惟陳女求償50萬元尚屬過高，審酌後判處曾女應賠償陳女20萬元。