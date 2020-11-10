轉彎車駕駛當妻面被撞死　鑑定：直行車有疏失...法院不採判無罪

▲屏東地院判決楊姓駕駛無罪。全案還可以上訴 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣楊姓男子駕駛小貨車和鄥姓男子自小貨車發生擦撞，造成鄥男受傷送醫不治，坐在副駕駛的太太受傷，檢方依過失致死罪將楊起訴。屏東地院審理，雖有兩鑑定單位認楊行經行車管制號誌交岔路口，未注意車前狀況，並未隨時採取必要安全措施是肇事次要原因，但未推論「如何疏於注意」，不被合議庭法官採用。

法官認為楊是直行車，鄥未禮讓直行車先行逕行左轉，導致發生該起車禍，判決楊無罪，全案還可以上訴。

檢方起訴書說，楊姓男子於2016年11月22日上午，駕駛自小貨車沿屏東縣長治鄉南二高平面道路由北往南方向直行，行至平面道路與德和路口時，本應注意車前狀況並隨時採取必要安全措施，竟疏未注意車前狀況。適有鄔姓男子駕駛自小貨車，搭載其妻沿南二高平面道路由南往北自對向行駛而來，行至德和路口時，亦疏未注意車前狀況，更疏未禮讓直行車輛，即逕行左轉欲進入德和路。

楊見狀閃煞不及，車輛前車頭撞擊鄔男車輛的副駕駛座車門，車輛繼續滑行，與訴外人黃姓男子駕駛，正在德和路上停等紅燈的自小客車正面對撞，造成鄔男肋骨等身體多處骨折、鄥妻受傷，鄥經送醫不治。檢方依過失致死等罪將楊起訴。

法官審理，楊男堅決否認有何過失致死等犯行，表示「我沒有過失，我是直行車，被害人左轉沒有禮讓我，且被害人是忽然轉彎，中間又有柱子擋住，我來不及反應」等。

法院將該車禍送兩單位做事故鑑定，兩單位均認為「被告有未注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施的過失」結論，但都未見任何推論過程及理由，合議庭法官認鑑定意見所認被告具有未注意車前狀況的肇事因素，容有未洽，因此未採用，判決楊無罪。

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