幫鍾明軒報復！女粉照本尊現身　盜攝《鬼滅之刃》木棉花22字回應

▲IG出現一個帳號貼出鬼滅盜攝影片，宣稱要幫鍾明軒報復。（圖／翻攝IG）

記者葉國吏／綜合報導

網紅鍾明軒日前拍片抨擊《鬼滅之刃劇場版：無限列車》代理商惹議，沒想到事情尚未平息，就有一名自稱來自台北的女粉絲要替他討公道，甚至自曝看電影的時候錄下結局，還描述一段劇情並公開影片「報復」。不過該帳號很明顯是假帳號，被盜照的女網友現身表示已經報案，代理商木棉花也有所回應了。

整件事情是因「國際美人」鍾明軒在臉書自爆鬼滅之刃配音遭換角，影片最後還詛咒木棉花公司倒閉，引起許多動漫迷反彈。事後儘管鍾明軒拍影片道歉，仍止不著網友的怒火。不過也有一群力挺鍾明軒的粉絲留言支持，像是另一位YouTuber愛莉莎莎，只是她後來被狂罵後就刪留言。

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▲▼被盜用照片的女網友本尊發文表示已經報警。（圖／翻攝Facebook／爆廢1公社）

豈料，9日IG突然出現一個帳號，盜用女網友照片、PO出盜攝鬼滅之刃電影，表示要「幫鍾明軒報復」，網友見狀紛紛截圖到木棉花粉專要求處理。而被盜照的女網友隨即在9日深夜臉書發文透露已經報案，但必須帶警察往上呈報才知道會不會受理。這件事情在臉書粉專「爆廢1公社」引起熱烈討論，有網友就貼出木棉花的回應「已將這帳號轉交專員跟法務部門囉，謝謝大家！！」

▼木棉花表示已經把帳號轉交專員跟法務部門了。（圖／翻攝Facebook／爆廢1公社）