22歲妻住院！男看護「零食換壞壞」辦公室激戰　尪崩潰懷孕50天了

▲人夫把妻子送進醫院治療，卻發現她懷了看護的種。（圖／翻攝自燕趙晚報，下同）

文／CTWANT

大陸一名人妻因罹患思覺失調症住院3個多月，不料出院回家後，竟被查出懷有50天身孕，讓長期在外打工的丈夫當場崩潰。經過院方調查，發現女患者某次私自前往2樓，看見一名郭姓男看護正在吃零食，於是上前索討食物，誰知2人就在孤男寡女下發生關係。據悉，人夫目前已報警，細節仍待進一步調查釐清。

《燕趙晚報》報導，男子小海（化名）去年透過媒人介紹，和22歲的小雨喜結良緣，當時並未發現女方有異狀，只認為她不太愛說話，反應略為遲鈍；小海的舅舅提到，外甥結婚前曾聽媒人和女方家長說，小雨是個老實的姑娘，所以當雙方見面後，儘管察覺對方智力稍差，但他只想踏實過日子，因此沒有放在心上。

直到今年3月，小海和家人發現小雨行為更加異常，除了不說話、不吃飯，還有嗜睡情形，經過雙方家長協商，決定帶她到魏縣精神康復醫院檢查；院方當時聲稱，他們醫院的條件好、醫療水平高，保證3個月後治好。聽到對方掛保證，家人隨即為小雨辦理了住院手續；而小海也決定外出打工，賺錢養家餬口。

▲小雨已懷孕50天。

小海透露，老婆剛住院時，母親時常會去醫院探病，但院方規定治療期間禁止患者見家人，理由是會影響效果，媽媽只好遵守相關規定，不再前往探視。沒想到，小雨3個多月後出院返家，突然出現飯後嘔吐情形，就醫竟被查出懷有50天的身孕，往前推算懷孕時間點，剛好是落在她住院期間。

事件曝光後，小海和家人當場崩潰，氣得向醫院討公道；郭姓男看護隨即出面自首，承認是他和小雨發生關係，但雙方是自願。院方調查，小雨原本住在專門收治女病患的3樓，不允許隨意走動和外出，但某次她擅自跑到2樓辦公室，看見郭男在吃零食，隨即上前要東西吃，誰知2人孤男寡女共處一室，情不自禁發生了關係。

小海的舅舅無奈地說，從8月22日至今過了2個多月，他們始終找不到郭男出面負責，魏縣精神康復醫院也不理不睬，就連反映到魏縣衛生健康局，對方僅勸雙方調解，到現在遲遲沒有下文，目前他們已經報警，正等待警方調查結果。

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