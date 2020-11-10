婚宴菜單如「摩斯密碼」！「龍宮珍寶賀聯姻」賓客全看傻　他曝驚人價位

▲婚宴菜色是不少賓客跟新人在乎的環節。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

在台灣傳統習俗中，新人結婚時除了講究禮數，宴客也是相當重要的一環，而現今的婚宴菜色也越來越精緻，甚至連菜單也別具巧思。一名網友近日參加婚宴，發現菜單上洋洋灑灑寫了84字，每道菜名都取得文謅謅，例如「龍宮珍寶賀聯姻」、「樂利安康滿堂紅」等，雖然很有創意，卻也讓他完全看不懂。

原PO日前在PTT八卦板分享照片，只見每道菜名都是7字，依序為「龍宮珍寶賀聯姻」、「鴛鴦喜築愛蜜巢」、「瑤柱貢佛蔭家康」、「鳳凰玉立踞高城」、「綻上枝頭比翼飛」、「龍騰四海靓海皇」、「繽紛花漾喜連理」、「樂利安康滿堂紅」、「參天精靈獻金珠」、「輕江魚躍登龍門」、「鮮香蜜果話圓滿」，以及「兩相永浴伴手禮」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO在批踢踢分享婚宴菜單。（圖／翻攝自PTT）

按照常理推測，除了最後2道菜可猜出是水果盤和伴手禮外，其他的菜色都讓人完全摸不著頭緒；原PO透露，他從隔壁桌賓客對話得知，這些菜色每桌要價2萬6000元，但自己實在看不懂，只好發文徵求廣大鄉民意見，「這婚宴菜單是吃什麼？」

貼文掀起熱議，大批網友紛紛留言「這個菜單有寫跟沒寫一樣」、「應該都是吃海鮮」、「寫得看不懂才能加價賣」、「桌錢都花在想菜名」；內行人則透露「第一跟第六道，冷盤拼盤跟蒸全魚；第八肋排；第九燴海參」、「炸麵條鳥巢內裝碗豆夾炒鴛鴦貝啦。芋圓＋地瓜圓＋黑糖糕」、「第三道佛跳牆」、「第一道我猜炸湯圓」。

延伸閱讀

▸ 怕見不到最後一面 ！她從療養院「擄走97歲母親」 上銬前淚喊網慟

▸ 母幫兒預約應召女郎「給他最後的溫柔」 她哭著完事「這錢我不收了」

▸ 直升機成功運送需移植心臟 隨即墜毀醫院頂樓停機坪