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彈性又務實！他讚八年級是「最強世代」：學超快，給七年級壓力

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▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／記者季相儒攝）

▲現在很多八年級生是辦公室的新血。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

不同時代養出不一樣個性的年輕人，但難免都會被拿來比較。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，列出他心中七、八、九年級的特色以及時代背景，「有人發現八年級跟七年級形成強烈對比嗎？」大讚八年級生工作、社交能力和家庭教育都很不錯，忍不住發起討論「八年級是最強的世代嗎？」

這位網友文中先提到七年級生（目前大約30～39歲），特色就是「生不逢時」，因為出社會就遇到金融海嘯跟房價飆漲。另外，他還認為七年級一群是「女生最拜金公主病的世代，男生最仇女的世代，剩男剩女最多的世代。」

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再來是原PO大讚的八年級生（目前大約20～29歲），「特色：彈性／務實」，大讚八年級生在職場上吸收資訊能力強大、學超快，帶給七年級不少壓力。社交方面的話，原PO認為八年級都很活潑，家庭教育也比較正向，而且這一代的男女關係比較平等，「八年級前段大多結婚了，改善生育率就靠這一代。」

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲有網友大讚八年級生靈活、快速很多。（示意圖／pakutaso）

最後則是九年級生（目前大約10～19歲），特色是「生活優渥」，因為成長環境、物質生活太優渥，又很多獨生子女，從小就接觸手機、網路的生活，感覺長大可能會眼高手低、無法吃苦。

貼文一出，不少人也紛紛推，「八年級生真的很強！我七年級都覺得後生可畏，我那一代的教育落伍已經沒救了，這一代真的靈活快速很多，又不會太奴」、「八年級自爽推，覺得自己上班能力不錯，而且真的不鳥公司老人的雞歪手段」、「八年級想法多元，接受的資訊也多，會給公司新的概念是好事。」

但也有網友認為，「我八年級，我喜歡的前輩都是七年級的。我覺得每個世代都有它的優勢跟劣勢，大家都是為了生活努力而已」、「我覺得是76-85這之間比較合理」、「我是七年級，從來不會拿老人那套嘴下個世代的人，七八九年級同在一條船上。」

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