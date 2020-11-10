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新北國小恐怖主任！掐學生進房間逼跪「傳奇怪聲響」　校長涉包庇

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國光小學學務主任劉員池被指控對學生管教不當並多次施暴，直到被害學生哭著下跪求饒才會放他們一馬。（圖／本刊繪圖組）

▲國光小學學務主任劉員池被指控對學生管教不當並多次施暴，直到被害學生哭著下跪求饒才會放他們一馬。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市板橋區國光國小日前校安通報，1名輔導老師指遭該校學務主任劉員池將學生帶進學務處旁的播音室，掐住脖子推去撞牆痛毆，直至下跪求饒才准離開。學校3名老師也證實，遭到劉員池暴力體罰的學生至少有4人，而且被施暴的地點都是在播音室，儘管無人可以看見，但還是有老師及學生「聽見」裡頭傳出的奇怪聲響，甚至是劉員池飆罵三字經的聲音，學校同僚不禁痛批劉員池，「簡直枉為師表」。

 

國光國小1年級導師兼任校內輔導老師小琦（化名），10月22日在輔導4年級的小銘（化名、十歲）時，看到小銘神色不定，心裡似乎有話想說卻說不出來，於是循循善誘，終於知道小銘心裡的祕密。

原來小銘因為推倒同學的骨牌，5月21日當天下午被送去學務處管教，結果學務主任劉員池（劉男）卻將小銘叫到播音室，「他（劉男）就勒我脖子去撞牆，很痛、撞到這裡」。小銘摸著後腦勺比著左手肘關節處說。

劉員池本身也是熱愛運動的體育老師，4年前借調至國光小學擔任總務主任，1年前轉任學務主任。（圖／翻攝畫面）

▲劉員池本身也是熱愛運動的體育老師，4年前借調至國光小學擔任總務主任，1年前轉任學務主任。（圖／翻攝畫面）

小琦聽完後大感驚訝，在取得小銘的同意後也錄音做成輔導紀錄，並立即向輔導主任報告此事，同時進行校安通報，小琦告訴本刊，劉男有2次掐小銘脖子去撞牆的紀錄，第2次發生後，小銘因為過度恐懼，根本不敢告訴任何人。

老師阿德及阿龍（化名）也告訴記者他們所知道的學生被劉男暴力體罰事件，有2名6年級學生被劉男揪住領口拉進播音室，隨後就傳出撞擊聲，及劉男用台語飆罵髒話，學務處老師聞聲都嚇傻眼。

另名有自殘傾向的學生拿美工刀劃傷自己左手臂，造成手臂多處割裂傷，保健室治療後移交劉男處理，結果劉男事後竟洋洋得意對同事說，「我直接丟把美工刀把給他，嗆說有種你就割啊，學生當場嚇哭下跪求饒。」

先後4名學生都被劉男帶進播音室「私刑管教」，目前校方已將校安的調查報告送交新北市政府教育局，但本刊調查，校方調查結果是劉男「有管教，但無不當」，但劉男卻連帶學生進播音室都完全否認。

國光國小學務處旁的播音室，就是劉員對學生施暴的「刑堂」。（圖／讀者提供）

▲國光國小學務處旁的播音室，就是劉員對學生施暴的「刑堂」。

針對國光國小學務主任劉員池疑似不當管教案，校長李永德及劉員池皆不願說明，委由新北市政府教育局回應表示，校長在此案保持中立原則，獲悉此事後，立即進行校安通報，為避免學生二次傷害，已成立第三方調查小組並外聘委員協助調查。調查結果也函送教育局審查。

教育局則表示，針對劉男疑似不當管教行為，已責成該校啟動行政程序進行調查，並督導學校積極執行正向管教策略。倘若查證屬實，將督導校方予以嚴懲，絕不寬貸，以維護學生受教權。

多名老師看不下去劉員池對學生施暴且校長李水德還企圖掩護的行徑，出面揭發。（圖／張文玠攝）

▲多名老師看不下去劉員池對學生施暴且校長李水德還企圖掩護的行徑，出面揭發。

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新北市板橋區國光國小本應該提供孩童活潑快樂學習的環境，沒想到身為學務主任的劉員池竟對多名學生施暴。（圖／張文玠攝）

▲新北市板橋區國光國小本應該提供孩童活潑快樂學習的環境，沒想到身為學務主任的劉員池竟對多名學生施暴。

新北市板橋區國光小學發生學務主任劉員池（劉男）不當管教、對學生施暴事件，校方日前已完成調查報告送交教育局審查，由於調查結果是被指控的劉男「有管教，但無不當」。引發學校老師對校長行政不中立的質疑，本刊調查，校長李永德在獲知事件發生後，竟阻隔所有人接觸受害學生，甚至包括發現並通報的輔導老師在內，而自己則多次約談學生及導師，並插手調查報告的製作。

事情的起因是國光小學的兼任輔導老師小琦（化名）從學生小銘（化名）口中知道，小銘因為上課不聽管教，被班導師送去學務處，而劉男竟將小銘叫到播音室，掐住他的脖子去撞牆，經小琦向班導師及有治療記錄的學校保健室查證後認為屬實，而報告輔導主任後進行校安通報市府教育局及社會局。

孰料，李水德知道後，立即找小銘及班導師至校長室，卻將隨行的輔導老師小琦「請」出去，並告訴小銘不要相信小琦的話，事後更下令「輔導室包括小琦在內的相關人員，不得接近小銘」。

 國光小學校長李水德被老師指控行政不中立，包庇學務主任對學生施暴。（圖／翻攝畫面）

▲國光小學校長李水德被老師指控行政不中立，包庇學務主任對學生施暴。（圖／翻攝畫面）

多位老師指證，李水德雖指派校內外5人組成調查小組，卻不斷指示負責記錄的老師如何製作及潤飾調查報告，還多次找小銘及班導師談話，內容不得而知，但老師們看在眼裡，卻對校長的行政立場表示質疑。

根據「教師輔導與管教學生辦法」，教師或學校知悉兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害及校園性騷擾事件，應於知悉事件24小時內依法進行責任通報，並進行校園安全事件通報，由校長啟動危機處理機制。

學校通報前項事件時，應以密件處理，並注意維護被害人之秘密及隱私，不得洩漏或公開，對於通報人之身分資料應予以保密，以維謢學生個人及相關人員隱私。但校長卻第一時間告知被指控的學務主任劉員池，且將通報的輔導老師小琦曝光，不僅如此，甚至還下令小琦不得接近受害學生。

劉員池涉嫌施暴，正面掐住學童的脖子推去撞牆，校方調查結果是「有管教無不當」，但劉員池本人全盤否認。（圖／本刊繪圖組）

▲劉員池涉嫌施暴，正面掐住學童的脖子推去撞牆，校方調查結果是「有管教無不當」，但劉員池本人全盤否認。

新北市教育局表示，國光國小學務主任劉員池疑似不當管教案，已責成該校調查，若屬實將予以嚴懲，以維護學生受教權。但教育局並未對該校校長李水德為何反其道而行，以行政權禁止發現本案的輔導老師接近受害學生一事提出說明，僅強調「將會審查校長是否涉及包庇，再視情況處置」。

另外，教育局在詢問過李水德及劉員池後代為回應：「有關本案，李水德保持中立原則，秉持公正、公平之立場處理，獲悉後即進行校安通報，為避免當事人二次傷害，有成立第三方調查小組並外聘委員協助調查，目前調查結果已函送教育局審查」。劉員池則表示本案在調查中，不便對外說明。

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