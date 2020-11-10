37歲女2年內離婚28次　全為賣搖號：「京牌」女性指標價15萬起跳

▲北京2010年開始執行「限牌令」。（圖／視覺中國）



文／中央社台北9日電

中國首都北京市警方近日嚴打假結婚辦車牌的歪風，今天宣布已抓獲逾百名嫌犯，其中一名37歲女子自2018年以來已辦理結婚、離婚多達28次，變更過戶車輛23輛。

北京2010年祭出「限牌令」後，車牌一牌難求，一般民眾必須靠登記「搖號」，中籤才能取得車牌，因此黑市價格比買一輛新車還貴。許多真正有需求的市民，搖了好幾年還拿不到車牌；一些搖到車牌的人，則高價轉賣到黑市，透過假結婚辦過戶。

北京市公安局官方微博「北京發布」9日通報，今年以來，以結婚為手段過戶京牌指標違法犯罪持續高發，嚴重破壞社會管理秩序。對此，北京市公安局組織「平安3號行動」展開打擊整治。

通報稱，截至11月6日，共抓獲嫌犯166人，其中124人以結婚為手段騙取、買賣北京市小客車指標的違法犯罪行為，因涉嫌「買賣國家機關公文罪」已被公安機關依法刑事拘留，並起出結（離）婚證及大量電子轉帳記錄。

北京警方指出，「黑仲介」利用街頭廣告、QQ、微信等發布訊息，買方透過「黑仲介」，與指標持有人取得聯繫，繳納訂金。雙方以合法方式結婚，變更指標後，再辦理離婚手續，並支付尾款，「黑仲介」與指標持有人再按比例分錢。

通報並指出，涉案人員存在短期內多次、頻繁結離婚的現象，從而變更過戶一定數量的指標。例如，26歲的白姓女子自2018年以來結離婚17次，變更過戶車輛15輛；37歲的勵姓女子2018年以來結離婚28次，變更過戶車輛23輛。

北京車牌到底有多難拿？據北京日報報導，10月26日在北京市小客車指標搖號現場，經測算，本期約3120人搶一個指標，中簽難度再創歷史新高。

所謂假結婚辦車牌，就是先跟擁有北京車牌指標的人辦理結婚，然後辦理車牌指標過戶，過戶後再辦離婚，藉此鑽法律漏洞。

為遏止這個歪風，北京官方已宣布，2021年元旦起，婚姻關係需滿一年才能辦理車牌指標過戶手續。

北京商報報導，由於大限將至，近日「京牌」黑市交易價格水漲船高。一名仲介人員表示，目前男性指標價格為人民幣13萬至14萬元，女性指標價格則為15萬至16萬元。「每天漲價幅度為2000至3000元，仲介根本不給還價餘地」。