國民黨7度杯葛蘇貞昌報告　轟行政院「只顧網軍不顧民意」

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢，國民黨杯葛議場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌今（6日）第7度赴立法院進行施政報告，國民黨立法院黨團擬持續杯葛議事。國民黨團上午也在議場召開記者會，黨主席江啟臣表示，行政院長蘇貞昌帶頭違法不開會，發言人小編們違反行政中立，在議場作梗圖發送給側翼，「只顧網軍不顧民意」，要求蘇貞昌先向國會、人民道歉。

立法院本會期自9月18日開議至今，蘇貞昌在9月22日、10月13日、16日、20日、30日、11月3日、11月6日一共7度前往立法院欲進行施政報告並備質詢，皆因國民黨立委不滿未對蔡英文政府放寬含萊劑美豬牛（瘦肉精）進口道歉，杯葛議事，始終無法順利上台報告。

江啟臣表示，行政院身為全國最高行政機關，應嚴守行政中立以為表率，但行政院發言人室幕僚在上班時間跑到國會殿堂，協助民進黨製作梗圖交由黨籍立委、側翼粉專張貼、發散，這不正是利用國家資源攻擊其他政黨，公器私用？

江啟臣認為，行政院發言人承認製作梗圖，說是為了澄清視聽，但內容直指媒體報導為假新聞，在野黨杯葛院會是浪費公帑，不敢在梗圖署名，也不在行政院或院長臉書貼出，而是交給黨團立委和側翼粉專，行政院是把人民當笨蛋？

國民黨總召林為洲表示，國民黨霸佔議場的原因是因為蔡政府不顧6、7成民意強行開放含瘦肉精美豬進口，對於要求總統蔡英文道歉、國情咨文、源頭管理、清楚標示等訴求，蔡英文政府一應不理，後又爆出行政院小編黨政不分，在上班時間製作攻擊在野黨的圖文供網軍使用，行政院應向人民道歉。

▼行政院幕僚上班製「網軍圖」被抓包。（圖／翻攝國民黨團手板）