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鹿港小吃宴升級「鹿溪宴」　21道菜4000元絕對澎派　

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▲鹿溪宴開放訂桌。（圖／鹿港鎮公所提供，以下同）

▲鹿溪宴17日開放訂桌。（圖／鹿港鎮公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

秒殺的鹿港小吃宴今年推升級為鹿溪宴，不僅可以吃到辦桌師傅的手路菜，還可在廟埕看戲，讓觀眾更融入鹿港的在地風情，還送特製碗盤組及伴手禮，21道菜每桌4000元，將於11月28、29日在文小五預定地推出澎湃的鹿港美食饗宴，鎮長許志宏歡迎喜愛鹿港美食的舊雨新知踴躍來嘗鮮。

今年要推出3場，每場150桌，分別在11月16、17、23日三天在鹿港鎮文小五預定地展開，共計450桌，鹿港鎮長許志宏邀請各地喜愛品嘗小吃的朋友蒞臨鹿港，把所有人氣小吃一網打盡，滿足舌尖的味蕾，體驗鹿港濃郁的人情味。

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▲鹿溪宴開放訂桌。（圖／鹿港鎮公所提供，以下同）

「辦桌」是鹿溪宴的重要元素，相信很多饕客都極想念早期的辦桌菜，「澎湃」是必要的，今年的鹿溪宴在前菜就有茶飲佐烏魚子、野生蝦猴酥、紹興香腸及蒲燒鰻。許志宏強調，蒲燒鰻拿來做前菜，代表鹿港人熱誠的待客之道，一開始就端出蒲燒鰻上桌，接下來的好菜必可期待。

主菜則是美味小肉包、魷魚肉羹、櫻花蝦芋丸、麵線糊、金錢蝦餅、鴨肉米糕、蚵仔煎、燕餃湯、白灼蝦、炸春餅等。特色是傳統芋丸加上櫻花蝦，更具海味口感；金錢蝦餅則是台灣光復時期著名的一道酒家菜，因潤圓飽滿的形狀如銅錢而命名，外皮黃金酥脆，內餡鮮香多汁，咬下去絕對令人齒頰留香。

▲鹿溪宴開放訂桌。（圖／鹿港鎮公所提供，以下同）

白灼蝦、炸春餅都是第一次登場的菜色，白蝦必須夠新鮮才能夠白灼，以襯托蝦的鮮嫩。炸春餅更是考驗辦桌師傅的功力，這也是早期辦桌最令人期待的菜色之一，師傅必須用潤餅皮現包高麗菜、肉末、蝦皮等炒拌好的餡料，油炸之後端上桌，也是最具古早味的國民美食，辦桌上了這道菜，通常是讓大家包回去當伴手禮，因為是師傅現炸，回家分享給家人還是保持著美味。

不僅如此，甜點有五行湯圓、朵雲XO、厚片牛舌餅、麻糬等，其中的朵雲XO是鹹蛋糕，以高纖無糖黃金豆豆漿、鮮力蛋白、海藻糖為主要原料，初嚐入口猶如絲綢滑過舌尖，持續地綻放出優雅芬芳的唯美質地，是為朵雲命名之由來。

▲鹿溪宴開放訂桌。（圖／鹿港鎮公所提供，以下同）

許志宏表示，餐後伴手禮是每人一份的陶瓷紀念碗盤組，就是讓每個客人將用完的碗盤可以帶回家做紀念，碗盤上印有2020及兩頭跳躍的小鹿圖案，是今年專為鹿溪宴所設計；還有在地廠商曾榮獲金牌獎與精品獎，及通過食品認證的新吉發炊粉禮盒，美觀大方每桌兩盒，讓大家在吃飽飽之後還滿載而歸。

許志宏強調，在大家品嘗鹿溪宴的同時，活動也邀請到成立15年的無限人形劇團演出，這是台灣第一個專業COSPLAY劇團，展現另類的藝術，讓大家更具有古早時「看戲吃辦桌」的回味。

▲鹿溪宴開放訂桌。（圖／鹿港鎮公所提供，以下同）

鹿溪宴開賣報名時間自11月17日上午8:30開始，每桌報名費用4千元，每場次225桌，名額為每場次網路報名50桌，傳真125桌，鎮公所現場報名50桌，共有兩場次。洽詢電話04-7772006#2308、2310、2311、2315、2316。

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