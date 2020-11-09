天津進入戰時狀態！　「1冷庫工人+門把手」檢測陽性

▲天津新增1本地確診。（圖／翻攝自津雲，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

山東德州市德城區7日對進口冷鏈食品常規抽檢期間，發現一份自天津港進口的德國冷凍豬肉製品外包裝標本新冠病毒核酸檢測呈陽性。天津官方接報後經排查發現，濱海新區中新天津生態城海聯冷庫的一名冷庫裝卸工人和一個冷庫門把手核酸檢測結果呈陽性，已將上述工人送往定點醫院治療。

綜合陸媒宣佈，天津官方宣佈，全市已迅速進入戰時狀態，配合衞生健康委等相關部門落實早發現、早報告、早隔離、早治療和集中救治措施。

山東德州德城區疫情防控指揮部早前指出，事發後，當局啟動了冷鏈食品疫情防控應急預案，涉事的冷凍豬肉製品和運輸車輛已全部遭封存，同時當局對產品及環境進行消殺，對密切接觸者等全部進行集中隔離，同步開展核酸檢測；目前，所有隔離人員檢測結果均為陰性。

而在貨物採樣方面，共採集131份，其中凍豬肉外包裝樣本63份，凍豬肉表面11份、環境18份、運輸車輛24份、鄰近貨物2份、密切接觸的衣物和手表面13份，在外包裝樣本中檢出陽性9份，其餘均為陰性。

天津市防控指揮部指出，11月7日下午接到山西太原通報，當地某企業經天津口岸進口的冷凍食品外包裝發現新冠病毒核酸檢測陽性。天津市疾控部門隨即對涉及的東麗區某冷庫相關人員和冷庫冷鏈食品、環境樣本等進行緊急排查，截至目前相關核酸檢測結果均為陰性。目前，涉事冷庫已封控，上述冷鏈食品流向已向相關省市通報。

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