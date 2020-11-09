殲-20機身鑲紅五星　中共空軍招募首次曝光

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實習記者劉佩婷／綜合報導

近日中國人民解放軍空軍即將招募新人員，在將近一分鐘的宣傳片中展示了殲-10改進型、殲16等戰機，但最引人注目的是影片最後出現的殲-20戰機，座艙下方首次出現實心紅五星、空心紅五星兩排標誌：實心紅五星位列第1排共5枚，空心紅五星位列第2排共3枚。

▲▲殲-20戰機塗裝標誌畫面首次曝光。（圖／翻攝自人民日報微信公眾號）

▲殲-20戰機塗裝標誌畫面首次曝光。（圖／翻攝自人民日報微信公眾號）

根據《人民日報微信公眾號》報導，殲-20上面4顆實心的紅星代表擊落敵機4架，5顆空心代表擊傷敵機5架。大陸空軍專家楊宇傑曾在央視節目「講武堂」中說，這是當時世界空軍通行的一種做法，一方面激勵戰友奮勇殺敵，另一方面威懾戰場上的對手。

解放軍隸屬於作戰旅的殲-20首次曝光，一如外界預測，該旅前身是在抗美援朝戰場上大放異彩的「王海大隊」，是以王牌飛行員王海所命名的部隊，他憑藉著靈活的戰術，擊落敵機4架、擊傷5。

殲-20在設計布局上，沒有採用美國的F-22和俄國蘇-57的常規布局，而是採用了雙激渦流升力體邊條翼鴨式氣動布局，類似颱風戰機，此布局使飛機擁有較優秀的超音速配平能力，良好的高攻角升力特性，較高的瞬時盤旋角速度與滾轉率。但鴨式布局最大的缺點為最大攻角與巡航持續攻角升阻比的矛盾性，而雙激渦流可平衡這項缺陷。

▲▼解放軍首次披露殲-20實戰演練成績　以「0損傷」一舉擊落17架敵機。（圖／翻攝解放軍報）

▲殲-20戰機。（圖／翻攝解放軍報）

在2019年的中華人民共和國成立70周年閲兵式上，殲-20首次通過天安門上空，成為閲兵焦點之一。同年10月13日，解放軍空軍宣布，殲-20正式裝備空軍「王牌部隊」。而這一「王牌部隊」就是解放軍東部戰區空軍駐安徽蕪湖的「王海大隊」，該部隊曾首批接收蘇-27SK戰機，成為20多年前威懾「台獨」的重要力量。

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