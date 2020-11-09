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先用電磁導彈讓台灣「聾啞瞎」　陸軍退將：解放軍攻台只需1天

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▲▼央視公布解放軍東海演習影片　3艦齊出「展示反台獨決心」。（圖／翻攝央視）

▲解放軍日前在東海實戰演習，定調「遏止台獨」。（圖／翻攝央視）

記者曾俊豪／綜合報導

針對中共若武力犯台，我方能夠抵禦多久？退役少將、國防大學陸軍學院副院長李玉文指出，中共攻台不會給台灣準備時間，一定會突然發動，透過電磁導彈讓台灣「啞、聾、瞎」，之後搭配陸海空軍登陸以及斬首行動，攻陷台灣只需一天，台灣跟本沒有等美國來救的機會。

受中美對抗及兩岸官方交流中斷等因素影響，其內部鷹派抬頭、「武統」聲浪高漲，解放軍近期更是頻繁派出軍機擾台，越過海峽中線挑釁，讓台海局勢一觸即發。香港《中評社》近期就相關問題採訪李玉文，並於9日刊出相關內容。

李玉文表示，中共攻台不會給台灣準備時間，一定會突然發動，現代戰爭與以前戰爭不一樣，差別就是在電子通信作戰，一開始就會先讓台灣「啞、聾、瞎」。

他舉例，解放軍40年前就有電磁導彈，可以發射上外太空，隨著自由落體下來，距離50到60公里的高空一炸，不會傷人，但所有運作中的電子設備瞬間毀壞，涵蓋範圍內包含路上跑的汽車與每個人的手機。

李玉文提到，美國攻打伊拉克、敘利亞也是如此，第一波先用導彈破壞電子設備，緊接著派出轟炸機轟炸電子通訊，讓對手瞎聾啞後再作攻擊，其他部隊才會緊接著出動，當時還有更新穎的石墨導彈，俗稱電力殺手，更加先進，效果一樣，把使用中的電子設備瞬間摧毀。　

▲▼愛國者防空飛彈系統—美國在台協會人員參與2020年漢光實彈演習。（圖／翻攝AIT）

▲美國在台協會人員參與2020年漢光實彈演習。（圖／翻攝AIT）

至於解放軍如何攻台？李玉文表示，一定先打電子通信、機場、飛機跑道，再鎖定攻擊空軍和防砲，用機海戰術大量無人機攻打導彈基地、空軍戰鬥機基地，進行飽和攻擊，讓飛機無法起飛，「在空中最多8架好了，打完就沒了，台東佳山基地山洞裡面藏飛機，只要派潛艦或航母發射導彈炸山洞口，一架都飛不出來，根本沒有作用。」

他分析，從最初的電子作戰開始，解放軍掌握台灣空域只是幾分鐘的事，導彈飛到台灣最快6分鐘，後面還有源源不斷的攻擊，很快滿天都是中共飛機，而且從二戰開始，只要失去空優的國家，海上與地面部隊都動彈不得。

李玉文強調，中共要打台灣，必然電戰、導彈、空軍、海軍、登陸艦、空降部隊、空中機動部隊、運輸部隊、機降部隊、甚至氣墊船，大型的氣墊船可以帶一個步兵連，兩輛坦克和一百多個武裝兵，氣墊船速度很快，只要台灣海峽風平浪靜，一到兩小時就可到台灣。中共只要決定要打台灣，就是一起發動。

他認為，解放軍要解決台灣問題，必然是直接攻打北部，搭配斬首行動，鎖定領導人加上幾個重要人士，以有號召力的為主，包含軍、警，讓台灣群龍無首。「中國若三天之內解決台灣問題，美國最後來了又怎樣，反而變成侵略中國領土，因為台灣被中國收復了，美國就已經不是干涉內政了，而是變成侵略了。」

李玉文指出，根本不可能有所謂「撐兩週的時間」，「而且美國真的會來嗎？當初為了伊拉克戰爭集結各國軍力就花了半年，中共是伊拉克嗎？實力根本天差地別。」

報導提到，李玉文是1951年在嘉義出生，陸軍官校43期，歷任陸軍裝甲旅旅長、機械化師師長、裝甲兵訓練指揮部副指揮官兼副校長、“國防大學”陸軍學院副院長等職，少將退役。主要專長為戰略，並在2009年出版《台海風雲：一日陷台》，觀察台灣建軍備戰政策及國際情勢的發展。

▲▼美軍CL-604偵察機接近解放軍演習區。（圖／翻攝自「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI））

▲美軍CL-604偵察機日前接近解放軍演習區。（圖／翻攝自「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI））

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