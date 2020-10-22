星宇「飛行夾克」今晚開賣！煙灰藍撞色大地金　胸口繡上機師徽章

▲星宇航空飛行夾克今晚開賣。（圖／星宇航空提供）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空飛行夾克登場！星宇航空邀請設計師林尹培袞操刀，推出「A321neo飛行夾克」，色選為復古風的煙灰藍，共有7種尺寸，今（22）日晚上6點至10月31日限時預購，每件售價3150元。

星宇航空表示，飛行夾克以星宇航空現有A321neo機隊為主題打造，設計師希望能賦予其紀念及收集的意義，於右胸口繡上機型官方字樣，再加入低調的「知性美」彩蛋，將該機型的基本資訊印刷於內裡背部，不僅增加收藏價值，也讓粉絲更瞭解A321neo。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼星宇航空飛行夾克採用復古的煙灰藍。（圖／星宇航空提供）

星宇航空董事長張國煒認為，飛行夾克應該要做得正統且有光澤，故外觀決定選用1950年代中期美國空軍MA-1飛行夾克的類似色「煙灰藍」，內裡布顏色則採用亮眼的大地金，與表布沈穩的煙灰藍形成強烈對比，更特別找來美國空軍的布料供應商提供布料。

為了要讓粉絲在穿上時可感受與星宇航空的連結，除了沿用正式機師夾克的款式，在左胸口的徽章設計上，也以機師胸章的輪廓為基礎，改採復古灰色調，呈現星宇LOGO、亮眼的金色翅膀和星星，變化出美麗的專屬胸章。

星宇航空內外兼具、男女皆宜的A321neo飛行夾克，將於今晚18:00至10月31日晚上23:59在星宇小舖開放登記預購，每件售價3,150元，分為7種尺寸，預計在12月底陸續出貨。

▲▼星宇航空飛行夾克胸口繡有機師徽章。（圖／星宇航空提供）