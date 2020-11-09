快訊／高雄16歲男學生校園內泳池溺水命危！送醫搶救中

5年前，高雄發生1起駭人聽聞的分屍案，在養豬場工作的越南籍女移工，因為感情糾紛，拿榔頭擊斃越南籍男友，並用剁骨刀分屍，再將屍塊裝進飼料袋棄屍，1個月後，附近野狗叼出1顆骷髏頭，才讓命案曝光。警方根據死者手錶機芯的越南文字，循線查出死者身分，並調閱監視器及手機通聯紀錄，鎖定女移工涉案，最後趕在她搭機逃回越南前一天，將她緝捕到案。