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快訊／高雄16歲男學生校園內泳池溺水命危！送醫搶救中

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▲▼高雄市最新消息快訊圖。

記者吳世龍、洪靖宜／高雄報導

最新消息！高雄市三民區某間市立高工，約早上9點34分左右，校內游泳池發生一起16歲男學生溺水事件，目前男學生正命危送往高醫搶救中。

高雄市消防局9日9時34分接獲學生報案，高雄一所市立高工游泳池內有1男性學生溺水，已無生命徵象，目前還正在急救中。據了解，當時是在上游泳課，進行50公尺的游泳考試，不料快到終點時男學生突然下沉，嚇壞所有人，旁邊兩名救生員立刻將他救起，通報119趕緊送往醫院，校方表示，考試前都有做好暖身操，且男學生考試前狀況也正常。

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