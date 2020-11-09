榔頭爆頭男友同眠3天　「嬌小女」的分屍技巧連警察都驚訝

圖文／鏡週刊

5年前，高雄發生1起駭人聽聞的分屍案，在養豬場工作的越南籍女移工，因為感情糾紛，拿榔頭擊斃越南籍男友，並用剁骨刀分屍，再將屍塊裝進飼料袋棄屍，1個月後，附近野狗叼出1顆骷髏頭，才讓命案曝光。警方根據死者手錶機芯的越南文字，循線查出死者身分，並調閱監視器及手機通聯紀錄，鎖定女移工涉案，最後趕在她搭機逃回越南前一天，將她緝捕到案。

警方表明來意，阮女一開始十分冷靜，強調自己與命案無關，直到被押解上偵防車，一名刑警對她說：「證據已經很明顯了，妳不承認也沒用！」阮女聽完嚎啕大哭，當場坦承犯案。

阮氏香告訴警方，她和橋姓男子在越南時曾交往過，分手後各自嫁娶，她原本嫁到北京，後來離婚回越南，和同樣已離婚的橋男重逢。案發前1年多，二人先後來台工作，她在路竹當看護工，橋在紅毛港工地工作，二人只要休假都會相約見面。阮女強調，橋男很花心，常與其他女子聯繫，讓她很不滿。

阮女告訴警方，橋男案發前來找她，她得知橋當天匯了4萬元回老家，卻沒給她錢，二人因此發生爭執，橋怒嗆她：「不然我們分手！」甚至動手打她。她一氣之下，隨手拿起房間裡的榔頭往橋男頭上敲，導致他當場死亡。

殺人後不知如何是好的阮女，先將橋男的屍體用棉被蓋住，放在房間地板上，她伴屍睡了2天，到第3天，屍臭味讓她無法忍受，才佯稱房間有死老鼠臭味，請雇主安排她到其他房間睡覺。

阮女表示，她失手打死橋男以後，心裡很慌，後來想到以前看過分屍新聞，決定仿效，於是用養豬場的剁骨刀將橋男的左、右小腿從膝蓋處切下，再將身體及腰部切開，分成二塊，最後以飼料袋分裝成三袋後，趁雇主夫妻離家時，騎機車將屍袋載至人煙稀少的大圳旁丟棄。

雖然阮女表示，她特別把好幾層塑膠袋鋪在地上，避免血液四散，但警方重回現場，並以特殊光源檢視，仍發現牆角、地上滿是血液噴濺的痕跡，對於身型嬌小的阮女，竟能獨自肢解死者並棄屍，感到十分驚訝。

雇主得知阮女殺人的消息後，也驚嚇不已。他告訴警方，當時第一次見阮女帶男友到住處，隔天男子卻不見了，他還問阮女：「怎麼不見妳男朋友？」阮女只說，男友有事先離開，沒想到竟死在家中。雇主表示，阮女犯案後如常工作，直到新聞報出橋男頭顱被發現，她唯恐東窗事發，才緊急離職。

阮女被捕後坦承犯案，但希望回越南服刑，不過，依《刑事訴訟法》規定，除非透過司法互助等程序，否則她必須在台灣坐牢。法院審理後，將她依殺人、損壞屍體等罪，判刑15年半，依法執行完畢後，再驅逐出境。