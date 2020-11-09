野狗「叼骷髏頭當球玩」揭驚悚分屍案　死者手錶機芯迫兇手現形

圖文／鏡週刊

5年前，高雄發生1起駭人聽聞的分屍案，在養豬場工作的越南籍女移工，因為感情糾紛，拿榔頭擊斃越南籍男友，並用剁骨刀分屍，再將屍塊裝進飼料袋棄屍，1個月後，附近野狗叼出1顆骷髏頭，才讓命案曝光。

2015年11月18日一早，高雄路竹、岡山交界的九孔橋旁，一處停車場鐵門前，出現一顆骷髏頭和幾根骨頭，住在附近的男子發現後嚇得立刻報案。男子向警方表示，附近常有狗群從河床咬蛇、鼠等動物屍體上岸，這些骨骸應該也是被狗叼咬上岸的。警方前往停車場旁的河床查看，果然發現三個大型塑膠飼料袋，裡頭裝有下顎骨等其他骨骸，以及一套類似工作服的藍色衣物。

由於屍體殘破不全，又沒有身分證件，且死亡時間超過一個月，線索極為有限，警方只能從飼料袋往下追查。時任高雄市警局湖內分局偵查隊長的黃昭偉告訴本刊，案發現場附近有多家養豬場，都使用同款飼料，研判死者應有地緣關係，警方地毯式查訪附近十多家養豬場，以及位於台南的飼料製造商，並根據袋上的生產日期，確認該飼料由高雄市路竹區某養豬場訂購，卻沒有任何突破。



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