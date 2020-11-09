川普律師：本週將提出10宗訴訟　認「有50名證人」可改變選舉進程

▲川普的幕僚為了保住川普的白宮之路費盡心思，其私人律師朱利安尼稱，他們將在本週提出多達10宗訴訟，挑戰選舉結果。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

自選舉開票以來，川普的核心幕僚就多次指控，選舉存在廣泛而有組織的欺詐行為，不過他們並未提供任何證據來支援這一項說法。前紐約市長兼川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）8日表示，川普此時不應承認在大選中輸給候任總統拜登。

據《紐約郵報》報導，朱利安尼在接受福斯新聞的節目Sunday Morning Futures採訪時聲稱，「我們有強而有力的證據證明，至少有3到4個州，甚至多達10個州的選票，在這場選舉中被竊取了。換言之，這場選舉是建立在虛假之上，你不能讓這場選舉在不被挑戰的情況下，就這樣走入歷史。」

他補充，本週將出現多達10宗可能改變選舉進程的訴訟，「有可能涉法的『潛力』州有10個，我們正針對其中的兩個州起草訴狀，但我們還沒有對其他州進行調查。如果你要我估計的話，我們到本週末可能就會有4、5個州涉法」。

朱利安尼在採訪中提到的州包括賓州、威斯康辛州和密西根州。川普在2016年的選舉中贏下了這幾個州，但它們今年全都被拜登「奪過來」了。在選舉剛開票時，川普在這些搖擺州中保持著強勁的領先優勢，但隨著郵寄選票的開票，他與拜登的距離被拉近，最後甚至被對手成功過反超，最終導致落敗。

主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）也在採訪中問及，朱利安尼是否有足夠的證據來改變已經宣佈的選舉進程。他回應道，他們至少有足夠的能力來改變被他稱為「災難」的賓州，因為他找到了數十名證人來證明他們在選舉中所目睹的不法行為

朱利安尼表示，「有50多名證人將在9日提出訴訟，控告他們侵犯公民權利、進行不公平的選舉、違反了該州的法律，這是必須解決的問題。」

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