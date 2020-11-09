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海軍證實：美軍抵台今起連續四周操演　傳授突擊舟、快艇滲透作戰

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▲▼海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（圖／記者呂佳賢攝）

▲海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

海軍司令部對外證實，9日起連續四周美國海軍陸戰隊將在高雄左營軍區，傳授我方海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊，有關突擊舟、快艇滲透的作戰課程，這同時也是台灣與美軍等盟國在新冠肺炎疫情中斷7、8個月後，首次恢復互動運作。

根據《聯合新聞網》報導，海軍司令部表示，這次的互動屬於例行性的台美軍事交流合作訓練，主要希望學習美方機動輔訓小組的經驗，提升海軍陸戰隊的小艇作戰能力，而抵台的美軍輔訓小組教官也已經依照衛福部防疫規定，完成14天檢疫，期望能透過這次合作，陸續恢復美軍在台的各項小部隊操演。

▲美軍。（圖／美聯社）

▲美國海軍陸戰隊今年6月曾表示，未來會將任務重點擺在印度太平洋地區上。（圖／達志影像／美聯社）

此外，由於海軍陸戰隊今年7月3日在高雄左營進行聯合登陸作戰操演，卻在桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，其中一艘特戰突擊橡皮艇疑因海象突變，導致翻覆，造成艦上7官兵當場落海、3人死亡的慘劇，掀起各界討論。

而這次與美國海軍陸戰隊的合作訓練，是自從新冠肺炎疫情爆發後7、8個月，首次恢復交流互動，加上海軍為了強化陸戰隊特勤隊特種作戰與反恐反劫持能量，去年編列8億2224萬1千元預算，籌建18艘特種作戰突擊艇等相關裝備，此次演練不排除與這兩項戰備需求有關。

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