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《習近平談治國理政》在台只賣300本！張競：不了解如何制定政策

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▲▼「馬習會五周年研討會」張競認為，軍事用兵透過武裝衝突，絕非務實解決歧異選項。（圖／取自張競臉書）

▲「馬習會五周年研討會」張競點出了《習近平談治國理政》在台灣賣不到300本的問題。（圖／取自張競臉書）

記者林彥臣／綜合報導

中華戰略學會研究員張競7日出席「馬習會五週年研討會」指出，政府面對台海軍事困局，應該全面檢討「戰爭決策指導」，必須面對實情，並正確解讀所有資訊，並且特別提到，談論習近平的治國理念思維的書籍《習近平談治國理政》在台灣賣不到300本，如果不了解習近平，能如何妥善制定有關的兩岸政策？

張競在研討會上嚴肅表示，「真的不要怪我這個水師學堂的責備你們，政治高層都是來自臺灣頂尖大學的菁英，但是卻把臺灣搞成這個樣子！對整體政策生疏，尤其不了解對岸，我是黨國教育下，力求尋求超匪勝匪策略，實實在在下苦功研究對岸，譬如說對岸出版了《習近平談治國理政》 談論習近平的治國理念思維，在臺灣竟然只賣出三百多本，我把書拿來研究了，但經查包括政大國關研究中心都沒有購買，試問，如果不了解習近平，能如何妥善制定有關的兩岸政策？」

《習近平談治國理政》是中華人民共和國國務院新聞辦公室會同中共中央文獻研究室（中共中央黨史和文獻研究院）、中國外文出版發行事業局編輯的書籍。該書第一卷分為18個專題，第二卷分為17個專題，第三卷分為19個專題，由中國外文局屬下的外文出版社出版發行。

該書第一卷收入了習近平在2012年11月15日的中共十八屆一中全會上當選中共中央總書記至2014年6月13日的講話、談話、演講、答問、批示、賀信等79篇文章，分為18個專題，主要涉及經濟發展、反腐、中國對外關係、以及一帶一路策略等。

▲▼《習近平談治國理政》中文版暢銷。（圖／路透社）

▲《習近平談治國理政》。（圖／路透社）

根據中國官方通訊社新華社的解釋，該書「全面準確地闡釋以習近平為總書記的中國共產黨的治國理念和執政方略，增進國際社會對中國發展理念、發展道路、內外政策的認識和理解」。

該書第二卷收入了習近平在2014年8月18日至2017年9月29日期間的講話、談話、演講、批示、賀電等99篇文章，分為17個專題。據官方介紹，第二卷記錄了「以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民在新時代堅持和發展中國特色社會主義的偉大實踐」，並集中反映了習近平新時代中國特色社會主義思想的發展脈絡和主要內容。

該書第三卷收入了習近平在2017年10月18日至2020年1月13日期間的報告、講話、談話、演講、批示、指示、賀信等92篇，分為19個專題。

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