桃園2派人馬夜店喝酒結怨　早餐店狹路相逢大亂鬥4傷

▲張姓等5名男子與人結怨在早餐店狹路相逢竟持棒球棍毆傷對方。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方8日接獲報案，中壢區慈惠三街某早餐店內有民眾滋事，警方獲報立即出動快打部隊，經了解雙方係因日前在夜店喝酒口角而引起肢體衝突，26歲張姓等5名男子持棒球棍將另一夥4人毆傷後逃逸，警方調監視器後1小時內將張男等人全部通知到案，全案依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲▼警方循線在1小時內通知張姓等5人到案後予以移送法辦。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，今天上午7時許接獲報案，指稱慈惠三街某早餐店內有民眾打架滋事，警方獲報立即出動快打部隊赴現場處理，但持棒打人者已離開，被打的４名男子分別受到頭部撕裂傷、後腦勺撕裂傷居多，其中1人左手、小腿也各有撕裂傷，通知消防救護人員送醫救治。

經了解，原來是雙方日前在夜店喝酒發生口角，今天一早2派人馬在早餐店狹路相逢，再次爆發口角進而大打出，並從店內打到店外，早餐店桌椅東倒西歪，手無寸鐵的4名男子不敵棒球棍分別受傷，打人的則趁亂逃逸。

警方立即循線調閱監視器鎖定嫌犯，於1小時內火速將打人的張姓（26歲）、李姓、柯姓、林姓、李姓等5名男子全部通知到案，並查扣其打人的棒球棍4支和高爾夫球桿1支等贓證物，警方呼籲，民眾遇有衝突時務必理性溝通，任何挑戰公權力之行為，必定依法究辦、絕不寬貸。

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