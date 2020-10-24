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社會 社會焦點 保障人權

退酒新招強襲治安熱區！MUSE外「螢光人牆」　嗨客走50m都醒了

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記者游瓊華、徐愷昕／台中報導

台中警今（24）日凌晨到西屯區MUSE夜店執行臨檢，一到場26名員警便迅速照長官指示排成「人牆」，一一將出場酒客勸離至50公尺空曠處。警方表示，此舉是為避免散場時人潮聚集引發不必要衝突，又或者聚眾聊天導致擾民問題發生，屬新作法，效果不錯未來將不定期彈性實施。

▲▼夜店臨檢，警人牆站崗驅離。（圖／民眾提供）

▲台中警24日凌晨前往夜店臨檢時，不同於以往直接入店搜索，此次改採人牆站崗的方式隔離酒客。（圖／民眾提供）

▲▼夜店臨檢，警人牆站崗驅離。（圖／民眾提供）

▲酒客散場後全被警方驅離至50公尺外空曠處。（圖／民眾提供）

台中西屯區知名夜店MUSE本月5日才發生一1名男子散場時，失控脫衣跳上高台狂嗆聲，遭警噴辣椒水壓制的事件，由於此地衝酒客衝突頻傳，警方因此依照警察職權行使法把它列為治安重點，今（24）日凌晨3時40分派26名警力到場無預警臨檢，不過因剛好碰上散場時段，故有別於以往入店搜索的方式，此次改讓員警排排站於店門口，對出場酒客進行勸離，請他們散至50公尺外空曠處。

交通分隊長張木榆則指出，今晨一共出動26名警力到3家夜店及KTV臨檢，因在MUSE時剛好遇到人群散場，考量人潮多容易有推擠，為快速消化人群離開，故採取這種「人牆站崗」的方式勸離，將酒客散至空曠處以降低推擠衝突發生，此舉屬新作法，且經實測，以此方式散場並就不會像過去一喧鬧，效果不錯未來將不定期彈性實施。

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▲▼夜店臨檢，警人牆站崗驅離。（圖／民眾提供）

▲交通分隊長張木榆表示，為快速消化人群離開，故採取這種「人牆站崗」的方式勸離酒客。（圖／民眾提供）

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