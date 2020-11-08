陸冷鏈物流疫情再現　天津一冷凍庫工人檢測陽性

▲大陸仍時有零星疫情爆發。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸再爆疑似因冷鏈物流產品夾帶病毒，引發的新冠感染。據天津防控指揮部8日揭露，凌晨2時許，該市濱海新區中新天津生態城海聯冷庫，一份環境樣本的新冠病毒檢測為陽性，並有一名裝卸工人核酸檢測陽性，已被送往定點醫院治療。

《天津日報》報導稱，目前該冷凍庫相關密切接觸者和進一步的環境樣本檢測正緊張進行中；同時，涉事冷庫已被封控，上述冷鏈食品流向已向相關省市通報。

據了解，天津市濱海新區是在7日，接到山東省德州市通報，經天津口岸從境外進口的冷凍食品外包裝標本，其新冠病毒核酸檢測呈陽性，天津遂啟動緊急檢測排查。

經天津市防控指揮部查驗結果，目前中新生態城的海聯冷庫的一名冷庫裝卸工人、一個冷庫門把手核酸檢測結果呈陽性，其他人員及環境樣本檢測結果均為陰性。

在此之前，大陸曾於北京、遼寧大連、廣東等地爆發與冷鏈物流有關的疫情，以最嚴峻的7、8月份來看，就有約10地先後在進口冷凍食品包裝上檢疫出新冠肺炎病毒。

以遼寧大連7月爆發的一輪疫情為例，就被當地衛健委認定，可能始於凱洋公司海產品加工產線，當時造成60名以上員工染疫；另8月份，廣東深圳盒馬鮮生也曾暫停21家門市營運，有2名員工確診。

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