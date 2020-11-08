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女大生發文欲輕生！友急傳訊「高雄警官方LINE」求助　警速破門救人

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▲▼民眾私訊高雄市警察局LINE官方粉絲團求助，其友人發文欲自殺。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民眾私訊高雄市警察局LINE官方粉絲團求助，其友人發文欲自殺。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局LINE官方粉絲團「高雄讚管家」昨（7日）接獲民眾傳訊求助，一名女大生於臉書發文欲自殺，小編隨即轉知員警接案受理，展開救援行動。警方循線聯繫上該名女大生父母，另確認女大生位於台南租屋處，遂請台南警方速抵現場將女子救出，所幸女子服藥後尚有氣息，被送醫救治後，目前無大礙。

警方表示，民眾於7日下午2時許於「高雄讚警管家LINE@粉絲團」聊天室傳訊「如果我朋友在fb說她要自殺怎麼辦？」，小編得知後遂請高市警局接案受理，經刑事警察大隊、三民二分局鼎山派出所展開救援行動後，順利聯繫該名欲自殺女子的父母，並以手機定位確認地點為台南市區，隨即聯繫台南警方趕往現場，破門進入救人。警方到場後，女子服藥後尚有氣息，立即被送往奇美醫院救治，目前已無大礙。

▲▼民眾私訊高雄市警察局LINE官方粉絲團求助，其友人發文欲自殺。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警察局LINE官方粉絲團「高雄讚管家」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事後，報案民眾接獲警方回覆後，也留言「人已經找到送醫院了，真的謝謝你們」。對此，警方表示，「這項回饋帶給警察局小編莫大鼓勵，大家都很高興能搶救一條寶貴的生命，尤其在台南女大生遭害事件後，這個圓滿的結果也提升了我們的士氣！」

另外，高雄市警察局長劉柏良表示，他一再叮嚀同仁：服務民眾一定要有同理心，把民眾當作自己的親朋好友，把民眾的事當作自己親朋好友的事！民眾有任何需要警察協助的事情，也能利用這一個管道來反映、詢問，他們都會全力地來協助服務。

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