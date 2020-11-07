新衣服沒洗直接穿？　毒物專家點出「少1動作」：恐引視力障礙

▲新買的衣服可以不洗直接穿嗎？（圖／取自免費圖庫Pxhere）



實習記者劉雪兒／綜合報導

新衣服買回來，你會先洗過嗎？毒物專家招名威教授在粉絲專頁「招名威教授，毒理威廉」指出，幾年前一個有趣的調查發現，新衣服後只有22.8%的人會全部洗一遍，61%的人表示會針對貼身衣物清洗，但有8.2%的人卻完全都不會洗。新衣服該不該先洗過再穿著？招名威表示，新衣服在穿之前要清洗，他並教大家如何清洗衣服，有效祛除甲醛等有害物質的作用。

招名威教授PO文分享經驗說，他有一次穿著剛拆封的衣服去參觀某所大學，不過因為天氣非常悶熱，空氣品質又非常不好，又很潮濕，結果走完校園半圈之後，發現新衣服已經完全呈現濕透的狀態，而當他意識到這件事之後，已經來不及了，特別是皮膚和汗腺較豐沛的區域立馬紅腫，開始發癢無法停止，有越抓越癢的趨勢，沒多久就有紅斑跑出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲幼童買回來的新衣物，更需要先充分洗滌過。（圖／示意圖／pixabay）

之所以會有這樣的症狀，其實就是皮膚的免疫系統被啟動了。他解釋說，因為衣服在印染的過程中，需要「甲醛」來固色和防皺，這其實就是簡單的化學反應，而甲醛是一種化學原料，已經反應的甲醛會與衣物纖維結合，固定在衣服材質上，但引發狀況的卻是那些沒有被固定的甲醛，簡稱它們叫「游離」甲醛。

他還說，甲醛溶於水，可以通過清洗能把大部分有害物質清除掉，但若我們沒有洗就穿，長期接觸甲醛，讓這些游離的甲醛就會溶到我們的汗腋內，間接被人體吸收後就會引發皮膚過敏、瘙癢、皮炎等症狀。事實上，甲醛除了引起急性眼症狀、咳、流淚等直接反應外，還會引發視力障礙和過敏。

▲透過洗滌可把大部分有害物質清除掉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

至於常常穿不洗的新衣服會不會罹癌？他則站出來闢謠說，穿新衣服導致甲醛暴露的濃度和時間，無法跟高濃度、長期的職業暴露相比，穿沒洗過的新衣服會致癌是沒有科學依據的，且致癌幾率是非常低的。

招名威教授進一步提醒說，新衣服除了在穿之前一定要清洗之外，對於厚重的外套如果不方便，可以不過水就晾曬，或在通風的地方晾曬數日，也可以達到祛除甲醛等有害物質的作用。然而在選擇衣物上，最好選擇純棉、麻衣服，減少印染等製作工藝，也盡量選擇純色、淺色、素色衣服，減少染色物質上身的機率。

值得一提的是，購買貼身衣物及嬰幼兒用品時，以選擇用染料、塗料少的素色、印花圖案小的產品為好，儘量不要買印花鮮艷、面料挺、硬的產品，而對於嬰幼兒衣服一定要特別注意，選擇A類甲醛含量≤20mg/kg，這樣比較安全，其次在買衣服的時候聞一下，如果有刺激性味道可能是甲醛超標，或是有其他化學物。