苗栗卓蘭高中課程引進無人機科技課程　培育「農業4.0」人才

▲學生實際製作無人機。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

受到農村人口老化及少子化等影響，從事農業的人力大幅短缺，也衝擊農業生產力。教育部指出，位於農業資源豐富地區的國立卓蘭高中呼應「農業4.0」，與大學合作規劃無人機農藥噴灑技術人員培訓課程，鼓勵學生利用自主學習時間接觸科技領域，也培養未來擔任無人機操控及維護工作的專業能力，成為炙手可熱的人才。

為因應新興科技發展趨勢，教育部致力推動科技教育，尤其在新課綱實施後，各校強化與在地資源的結合，規劃多元創新課程，讓學習更貼近科技潮流。教育部說明，卓蘭高中發展「農業4.0」，積極與大學端合作，並引進新興科技產業廣泛採用的無人機技術。無人機具備低成本、低傷亡風險、高機動性、高便利性、超視距飛行等優勢，目前已被成功運用於影視航拍、測繪航測、高壓線巡查、地址勘探、搶險救災、農藥噴灑、商業表演等領域，逐漸取代傳統工作方式。

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▲無人機成品。（圖／教育部提供）

教育部提到，卓蘭高中與海洋大學課程合作，於自主學習科技領域規劃無人機農藥噴灑技術人員培訓課程，提供學生多元選修機會。由於目前無人機人力資源供不應求，具備實務操作與維修能力的人員往往成為炙手可熱的人才，因此期盼這項課程不但可運用於生產技術的改善，解決在地果農的勞力負擔與風險，更可望降低人力成本，提供青年留鄉發展的機會。

▲學生操作無人機成品。（圖／教育部提供）

此外，卓蘭高中未來更將進階嘗試建立微氣候監控系統，收集地區微觀氣候大數據，與傳統老農的觀候經驗結合，開發卓蘭在地的氣候預報系統，以利控制天候對產銷的影響。透過整合現有製造資源，利用大數據及電腦預測，及時精準生產或調度現有資源、減少多餘成本與浪費，以達到供應端最佳化。

國教署表示，卓蘭高中與大學端的合作，引導學生對學習的動機與興趣加深加廣，展現了一次成功的跨領域整合經驗。未來將持續支持各校精進更多元的課程規劃，讓學生在兼顧趨勢發展下持續深化學習內容。





▲苗栗卓蘭高中課程引進無人機科技課程。（圖／教育部提供）