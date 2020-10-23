水情嚴峻桃園超前備戰！埤塘加抽水機...里供水點及519水塔列管

▲針對嚴峻水情，桃園埤塘發揮蓄水、調度水源功能。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

針對嚴峻水情，桃園埤塘發揮蓄水、調度水源功能。桃園市長鄭文燦23日主持「桃園市抗旱會議」指出，市府超前部署推動節水及備援措施，將規劃放流水再運用、戰備水井及1-4號埤塘等供水測試演練，提供民眾準確的取水點，也鼓勵民眾多加使用「水情看桃園」APP查看水情資訊，共體時艱度過缺水期。

▲市長鄭文燦指出，市府持續備援抗旱，盼全民自主節水共體時艱。（圖／市府提供）

鄭市長指出，目前水情燈號為黃燈，請體育局及經發局加強宣導運動中心、三溫暖等業者自主節水5%-10%，水情提升至橙燈時，則減少供水20%，並視情況調整因應作為。市府亦將提前規劃自來水公司、消防局及後備指揮部等單位，送水車的運送能量及權責，於水情嚴峻轉為紅燈時，啟動各里供水站供水機制，並由市府調配送水能量，供應民生用水，而工業用水量較大，則由業者自行租用水車使用。此外，水井供水前，亦會先進行水質檢測，確保水質安全使用無虞。

▲▼農水署署長蔡昇甫表示，桃園管理處1-4號埤塘已完成抽水設備設置。（圖／市府提供）

行政院農委會農田水利署署長蔡昇甫表示，桃園管理處1-4號埤塘已完成抽水設備設置，啟用後可抽水每日0.5萬噸供應大湳水廠，將於23日下午現勘後，研商後續啟動時間及操作方式。

關於停灌補償措施，農業局長郭承泉說明，農委會於10月20日宣布「其他作物」補償項目及額度，非稻作其他作物，自10月21日起至10月30日由農水署管理處各工作站受理申請；另稻作停灌補償申請期限已由10月26日展延至10月30日。稻作每公頃補償14萬元，另列花卉、水果等其他作物補償費用，其他未表列作物亦將由農委會專業小組評估後認定。另外，停灌區稻作因申領停灌補償，不得繳交公糧；而非灌區因未納入停灌，除了提供充足水源至稻作生長完成外，亦可繳交公糧，保障農民權益。

經發局長郭裕信表示，桃園全市504里，各里設置1處供水點，達2,000戶以上之151里增設第2取水點，目前已盤整各區公所管理的519個水塔，視保管情況及可用性，預計加碼採購150個抗旱水塔，充足備援使用。

包括行政院農委會農田水利署署長蔡昇甫、副署長鍾朝恭、桃園管理處副處長謝清文、北水局主任工程司蘇俊明、經濟部工業局北區管理處高級專員鄭思印、桃園市後備指揮部動員士官長林岡緯及市府團隊等均一同出席會議。

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