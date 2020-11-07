父女守信虧本賣碗粿！張麗善暖助「秒買160碗」　女孩1舉動讓她含淚

記者趙蔡州／綜合報導

雲林縣林爸爸在女兒意外貼錯廣告，將「買10份碗粿就送1條蘿蔔糕」誤植「買碗粿就送蘿蔔糕」後，為讓女兒知道誠信的重要，儘管家境清寒仍虧本照賣。縣長張麗善看見新聞後，6日特別前往林小妹家關心，並拿出5000元要買100個碗粿，沒想到林小妹堅持給她167個，讓她不禁感嘆林爸爸的家教真的很棒。

雲林縣縣長張麗善表示，她日前看見林小妹陪爸爸賣碗粿的新聞後，心中既感動又心疼，6日就與社會處人員一起上門拜訪，「我們到林家時，妹妹剛好放學回家，我跟她說要用5000元訂100個碗粿，但妹妹堅持要給我167個，她說五千塊可以買166個碗粿，多一個送給我吃。」

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▲雲林縣縣長張麗善拜訪林小妹一家。（圖／翻攝自張麗善臉書）

妹妹的誠實、正直跟懂事讓她相當感嘆，也稱讚正是林爸爸以身作則的品德教育，才能養出林妹妹的良好品行，「林爸爸也跟我分享，每次帶女兒出門賣碗粿，都會跟妹妹說自己失敗的經驗，要她警惕」、「儘管面對困境，一家人仍保持樂觀、努力工作，林爸爸絕對是一位成功的父親與一家之主。」

她後來跟妹妹分享許多北港「孝子釘」獎得主的遭遇，許多人在逆境中，不肯放棄、自立自強的事蹟，也分享自己小時候幫忙家裡賣過香瓜的感想，「巧合的是，我們談話中間，顏清標董事長也打電話來關心林小妹，這不禁讓我感覺，儘管世上苦人多，但溫暖與愛更多。」

▲林爸爸一家人居住在雲林縣斗六，家中經濟並不富裕。（圖／記者蔡佩旻攝）

據悉，林爸爸一家人居住在雲林縣斗六，家中經濟並不富裕，林母因為跌倒導致腦幹出血，必須長期休養無法工作，小兒子則有發展遲緩情況，林爸爸為了照料家庭，向岳母學習製作古早味碗粿後，平日就在家中備料，假日就帶11歲女兒推攤車到新竹、彰化、台中販售，用微薄收入勉強支撐一家五口開銷。

林爸爸日前決定推出促銷優惠「買10碗碗粿就送1條蘿蔔糕」，並交由女兒透過臉書粉專公告，不料女兒卻誤植為「買碗粿就送蘿蔔糕」，導致每賣出1碗30元碗粿，就得送出100元蘿蔔糕，但為了教導女兒「誠信」的重要，他仍決定忍痛虧本賠售。