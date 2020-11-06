高雄一百紀念口罩免費送！文創品11/7駁二開賣　網驚：質感回來了

▲「高雄一百」文創商品紀念口罩詢問度爆表，開賣首日也將免費送。（圖／高雄市政府文化局提供）



記者林育綾／綜合報導

今年是高雄改制更名100年，高雄市政府文化局陸續推出「高雄一百」文創商品，讓網友詢問度爆表，紛紛表示「高雄的質感回來了！」而駁二藝術特區將於11/7起在大勇區C5倉庫設置專櫃，開賣先發商品，未來也將規劃旗艦店，開賣首日下午4點更免費贈送300枚高雄一百紀念口罩！同時網路舉辦「餅乾盒行動-影像徵集」活動，按讚數最多者將可獲得高雄一百主題商品福袋。

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▲駁二於11月7日開賣高雄一百先發文創商品。（圖／高雄市政府文化局提供）

高雄市政府文化局長王文翠表示，「高雄一百」文創商品在臉書曝光後，受到許多民眾好評，尤其是限定版口罩，在疫情尚未退燒的時代，成為市民朋友們見證百年時刻最想要的特殊收藏。此次文化局規劃的「高雄一百」系列文創商品，包含T恤、潮襪、布章、徽章、毛巾、帽子⋯等，在網路上引發一波熱烈討論，因此特別選在駁二藝術特區設置專櫃，搶先開賣第一波商品，未來也將推出「高雄一百旗艦店」，讓百年一遇的感動可以分享流傳。

除了在駁二開賣，高雄一百系列文創商品也能透過參與「餅乾盒行動-影像徵集」來獲得。文化局表示，現在大家都把照片儲存在雲端、PO在臉書，但在過去，照片的取得並不像現今這麼便捷，於是60、70年代鐵製的「餅乾盒」是最常被用來珍藏回憶的空間。

▲「餅乾盒行動-影像徵集」。（圖／高雄市政府文化局提供）

由高雄市立歷史博物館推出的「餅乾盒行動」，鼓勵民眾打開家裡有著歲月刻痕的餅乾盒，在「高雄市立歷史博物館 Kaohsiung Museum Of History」臉書粉絲專頁分享高雄老照片與小故事，即日起，每週四下午4點在臉書發佈「餅乾盒行動─影像徵集」當週主題貼文，每週徵集不同記憶主題，當週主題獲讚最多的照片，將可獲得高雄一百主題商品福袋1份，包括T恤、襪子、口罩、布章、毛巾等先發商品通通包在裡面。

▲高雄一百文創商品福袋。（圖／高雄市政府文化局提供）

另駁二藝術特區將於11/7起在大勇區C5倉庫設置專櫃，上午10點準時開賣「高雄一百」10多種先發商品，下午4點發送300枚高雄一百紀念口罩，15:45於C5倉庫前發放號碼牌，民眾憑號碼牌可兌換紀念口罩一枚，相關訊息可查詢駁二藝術特區臉書粉絲專頁。

「高雄一百紀念口罩」在駁二賣店目前以盒裝形式販售（10片/盒），目前數量有限，不過受到許多民眾關注，廠商正在加工趕製中。

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